Le ministre espagnol de l’Intérieur souligne l’engagement de SM le Roi pour le développement et le progrès du Maroc

mercredi, 31 juillet, 2024 à 9:49

Madrid – Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a souligné l’engagement de SM le Roi Mohammed VI pour le développement et le progrès du royaume.

“La célébration du 25ème anniversaire de l’intronisation de SM le Roi est une occasion précieuse pour féliciter le Souverain pour son engagement en faveur du développement et du progrès du Maroc “, a déclaré M. Grande-Marlaska à la MAP, en marge de la réception offerte, mardi soir à Madrid, par l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, à l’occasion de la glorieuse Fête du Trône.

“Cet évènement emblématique célèbre non seulement l’anniversaire de l’intronisation de SM le Roi, mais aussi les avancées du Royaume du Maroc sous Son leadership éclairé”, a-t-il ajouté.

Présentant à cette occasion ses chaleureuses félicitations à SM le Roi et au peuple marocain, le ministre espagnol a affirmé que le Maroc est un partenaire “important avec lequel l’Espagne entretient des relations “fraternelles et de bon voisinage’’.

“En Espagne, la communauté marocaine, comptant plus d’un million de personnes, est un exemple de réussite en matière d’intégration, de collaboration et de coopération, jouant un rôle essentiel dans le développement de notre pays et le renforcement des relations entre nos deux nations”, a souligné M. Grande-Marlaska.

Le responsable espagnol s’est réjoui des progrès réalisés au cours des dernières années dans les relations hispano-marocaines, notant que cette ‘’dynamique devait servir de moteur pour l’avenir des deux pays’’.