Le ministre israélien des Affaires étrangères visite la synagogue Beth-El à Casablanca

vendredi, 13 août, 2021 à 15:28

Casablanca – Le ministre israélien des Affaires étrangères, M. Yair Lapid, a visité jeudi la synagogue Beth-El à Casablanca.

Après avoir accompli les prières dans ce temple, le ministre israélien et la délégation officielle l’accompagnant ont élevé des prières au Tout-Puissant pour entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Hassan II et feu SM Mohammed V et de les accueillir dans Son vaste Paradis.

Des prières ont été également élevées pour bénir les actions de SM le Roi, Amir Al-Mouminine, et préserver le Souverain et l’ensemble des membres de l’illustre Famille royale.

Par la suite, le secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc, M. Serge Berdugo, a présenté à M. Yair Lapid un exemplaire de la version hébraïque de l’ouvrage «Les Maisons de la Vie – Beth Ha Hayim», qui illustre et documente l’opération de réhabilitation des Cimetières et Lieux Saints Juifs du Maroc, initiée en 2010 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette opération de sauvegarde du patrimoine funéraire juif marocain est unique dans les annales de l’humanité. Elle a permis la restauration de 170 cimetières et la rénovation de près de 14.000 tombes.

Lieu de culte juif le plus connu de Casablanca, Beth-El est la plus grande synagogue de la métropole qui abrite les événements et les célébrations de la communauté judéo-marocaine.

Située près du boulevard d’Anfa, à proximité de la commune de Sidi Belyout, la synagogue Beth-El constitue un lieu emblématique de la communauté juive marocaine.

M. Yair Lapid a visité le Maroc à la tête d’une délégation comprenant notamment le ministre du Travail, Meir Cohen et le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense à la Knesset (parlement israélien), Ram Ben Barak.