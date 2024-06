Le ministre libanais des AE souligne les liens de fraternité unissant son pays au Maroc et réaffirme la position du Liban en faveur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume

dimanche, 9 juin, 2024 à 22:12

Beyrouth – Le ministre libanais des Affaires étrangères et des Émigrés, Abdallah Bou Habib, a mis en avant les liens de fraternité historiques et profondément enracinés unissant son pays au Royaume du Maroc et à son peuple, réaffirmant la position constante du Liban en faveur de la souveraineté du Royaume et de son intégrité territoriale.

Dans un communiqué publié dimanche, M. Bou Habib a indiqué que le Liban tient à souligner les liens de fraternité historiques et profondément enracinés qui l’unissent au Royaume du Maroc frère et à son honorable peuple.

Réaffirmant la position constante du Liban en faveur de la souveraineté du Royaume et de son intégrité territoriale, le ministre a exprimé le rejet par son pays de toute atteinte à la sécurité du Maroc.

Cette déclaration intervient suite à un appel téléphonique de l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Liban au cours duquel les deux parties ont évoqué une conférence tenue à Beyrouth et marquée par des positions hostiles au Royaume, précise le ministre, affirmant “la condamnation par le Liban de toute position et déclaration portant atteinte au Royaume du Maroc et menaçant sa stabilité et son intégrité territoriale”.

Il a affirmé que le Liban “salue les relations fraternelles avec le Maroc et aspire toujours à renforcer la coopération entre les deux pays frères dans tous les domaines”.