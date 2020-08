Le ministre malien des AE salue la contribution du Maroc à la quête de la paix dans l’espace sahélo-saharien

lundi, 17 août, 2020 à 21:16

Bamako – Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiébilé Dramé, a salué la contribution active du Maroc à la quête de la paix dans l’espace sahélo-saharien.

Lors d’une audience accordée, lundi à Bamako, à l’ambassadeur du Maroc au Mali, Hassan Naciri, le chef de la diplomatie malienne a salué la “contribution active du Maroc à la quête de la paix dans l’espace sahélo saharien et à la résolution de celle à caractère sociopolitique en cours”.

Par ailleurs, les entretiens entre les deux parties ont porté sur les relations bilatérales et les voies et moyens d’élargir la coopération à d’autres secteurs prometteurs.

A cette occasion, elles ont passé en revue l’évolution de la coopération bilatérale à l’aune des réalisations dans certains domaines stratégiques, conformément à la politique volontariste de SM le Roi Mohammed VI et du président Ibrahim Boubacar Keïta.

A cet égard, M. Dramé a souligné que la coopération bilatérale entre le Maroc et le Mali constitue la belle illustration de la coopération sud-sud et intra-africaine d’autant plus qu’elle investit dans l’avenir et capte bien les aspirations des deux peuples frères.