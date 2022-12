Un ministre nigérian salue l’impulsion donnée par SM le Roi pour réunir les opérateurs des zones franches en Afrique

jeudi, 1 décembre, 2022 à 19:25

Abuja – Le ministre des Affaires du Delta du Niger, au Nigeria, Umana Okon Umana, a salué, jeudi à Abuja, l’impulsion donnée par SM le Roi Mohammed VI pour que les opérateurs des zones franches en Afrique se réunissent dans un seul espace d’échange et de partage de connaissances, de savoir-faire et d’expériences.

Dans une déclaration à la presse à l’occasion de l’organisation à Abuja du 5e symposium de l’Union africaine sur les zones économiques spéciales et l’industrialisation verte et de la 7e édition de la réunion annuelle de l’Organisation africaine des zones économiques (AEZO), M. Okon Umana a tenu également à féliciter les initiateurs de cet évènement, à savoir le Royaume du Maroc et notamment Tanger Med Group qui a fourni les conditions et la coopération nécessaires.

Il s’est aussi réjoui de la tenue de la 7e édition de la réunion annuelle de l’AEZO au Nigeria, ajoutant que AEZO est une institution qui fournit une plateforme d’échange et de partage pour avoir une augmentation du commerce intra-africain et aussi attirer encore plus d’investissements directs étrangers (IDE).

S’agissant du processus d’activation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), le ministre a déclaré que “le Nigeria a signé l’accord et c’est certainement quelque chose de nouveau qui prendra du temps avant d’être réalisée”.

“Il s’agit d’un processus en cours, nous sommes à la recherche d’un accord de libre-échange qui permettra de développer le commerce, en général, et le commerce intra-africain, en particulier”, a-t-il souligné.

Organisé par la Commission de l’Union africaine (CUA) et l’AEZO, le double évènement se tient du 1er au 2 décembre sous le thème “Zones économiques spéciales africaines : moteur de résilience et accélérateur du développement durable des chaînes de valeur industrielles”.

L’AEZO est une association continentale représentant les principales institutions publiques et privées en charge du développement, de la gestion et de la promotion des zones économiques en Afrique.

Fondée en novembre 2015 par Tanger Med Group-Maroc, l’AEZO œuvre à soutenir les projets de zones économiques africaines et de renforcer les relations au sein de son écosystème. Elle compte 82 membres représentant 42 pays.