Le ministre-président de la région de Bruxelles-capitale souligne l’important essor économique que connaissent les provinces du sud

lundi, 9 novembre, 2020 à 16:07

Bruxelles – Le ministre-président de la région de Bruxelles-capitale, Rudi Vervoort, a souligné, lundi, l’important essor économique que connaissent les provinces du sud sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI.

«J’ai moi-même eu l’occasion de me rendre au Maroc et j’ai pu constater à Laâyoune et dans d’autres villes côtières du Sahara un développement extraordinaire qui place cette région au cœur du dispositif et de l’image du renouveau économique que le Maroc connait aujourd’hui», a déclaré à la MAP le président du gouvernement régional de la capitale belge dans une réaction au discours du Souverain à l’occasion du 45ème anniversaire de la Marche Verte.

M. Vervoort, qui s’est dit «frappé par l’attachement du peuple marocain à cette région», a souligné que le Maroc a déployé énormément d’efforts également sur le plan institutionnel avec un processus d’autonomie «permettant l’expression des singularités dans l’unité», notant que «c’est sur cette voie-là qu’il faut travailler dans les années qui viennent car elle fait l’objet d’un consensus assez large sur le plan international».

Il s’agit, pour le ministre-président du gouvernement bruxellois, d’un processus largement soutenu par les grandes nations, «parce qu’il faut trouver une solution à cette question dans un cadre consensuel et parce qu’il ne faut pas que cette région rate les réformes que connait le Maroc depuis l’accession au Trône de SM le Roi Mohammed VI».