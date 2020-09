Le ministre turc des Affaires étrangères salue les efforts du Maroc dans le dialogue inter-libyen

vendredi, 11 septembre, 2020 à 22:17

Istanbul – Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a eu vendredi un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, au cours duquel il a salué les efforts du Maroc dans le dialogue inter-libyen.

Le chef de la diplomatie turque a exprimé à M. Nasser Bourita sa considération pour les efforts déployés par le Maroc dans le dossier libyen, rapporte l’agence de presse turque Anadolu, citant des sources diplomatiques.

Les délégations du Haut Conseil d’Etat libyen et du parlement de Tobrouk ont annoncé, jeudi à Bouznika, au terme de leurs réunions dans le cadre du dialogue libyen, qu’elles sont parvenues à un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté.

Selon le communiqué final conjoint, les deux parties ont également convenu de poursuivre ce dialogue et de reprendre ces réunions durant la dernière semaine de ce mois afin d’achever les mesures nécessaires qui garantissent l’application et l’activation de cet accord.