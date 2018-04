Mise en exergue à Safi de la politique étrangère de Feu SM Hassan II (Académiciens)

dimanche, 8 avril, 2018 à 10:21

Safi – Feu SM le Roi Hassan II a mis en place une politique étrangère visant à asseoir les bases d’une stabilité intérieure et régionale, ont affirmé, samedi à Safi, des académiciens, lors de la clôture des travaux de la 22ème édition de l’université Moulay Ali Chérif.

Les constantes diplomatiques chez le regretté Souverain se traduisaient notamment par le fait d’avoir épargné le Royaume tout conflit international ou régional à même de troubler la paix sociale et la symbiose intérieure, du souci de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, du choix du dialogue, des solutions pacifiques et du réalisme dans la compréhension des mutations et des événements internationaux et la mise à l’écart de toute position idéologique, ont souligné les participants lors de cette rencontre de deux jours sur “La vie politique au Maroc à l’ère de Feu SM le Roi Hassan II”.

Ces constantes ont été sagement et mûrement instaurées, ont-ils relevé, notant que les orientations de la politique étrangère ont contribué à la mise en place d’une sécurité nationale hors paire.

Après avoir mis en exergue l’habileté du regretté Souverain de communiquer avec toutes les parties sans créer d’hostilité, les panélistes ont fait remarquer que Feu SM le Roi Hassan II a veillé à l’instauration d’intérêts communs avec les autres pays sans pour autant tolérer une quelconque atteinte à la souveraineté du Maroc ou à l’indépendance de ses décisions.

De même, l’environnement a été fort présent dans la pensée et la politique du regretté Souverain, notamment par la création du premier département gouvernemental dédié à ce domaine en 1972, l’élaboration de la loi 10-95 sur l’eau, outre l’instauration de la politique des barrages à même d’éviter les crises hydriques, ont-ils rappelé, considérant ce plan comme “une bouée de sauvetage” qui a été d’une grande utilité pour faire face à la pénurie de l’eau.

L’Université Moulay Ali Chérif est un forum qui réunit des historiens, des académiciens et des spécialistes œuvrant dans les domaines culturel et intellectuel, issus de plusieurs universités et instituts de recherches, pour examiner et étudier différentes questions liées à la vie politique au Maroc.

Initiée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, par le ministère de la Culture et de la Communication, cette manifestation dont les travaux se sont ouverts en novembre dernier à Rissani, étaient une occasion de débattre autour de questions et de thématiques relatives aux différents aspects de la vie politique au Maroc sous le règne du regretté Souverain Hassan II.

Les conférences programmées se sont articulées autour de plusieurs thématiques, notamment “les Constitutions marocaines de 1962 à 1996: les grands axes”, “les efforts de Feu SM le Roi Hassan II dans la consécration constitutionnelle et institutionnelle de l’indépendance de la Justice” et “le rôle de Feu SM le Roi Hassan II dans la structuration de la société marocaine à travers Ses discours”.