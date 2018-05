Mise en garde d’experts contre les impacts négatifs du changement climatique en Méditerranée

mardi, 22 mai, 2018 à 11:21

-Par Abderrazak Trebak-

Nicosie- Le réchauffement planétaire grave affecte grandement la région méditerranéenne, qui est devenue “hot-spots” mondiaux du changement climatique et théâtre des phénomènes météorologiques extrêmes, en particulier la sécheresse et la chaleur.

A cet effet, le Dr Wolfgang Cramer, géographe environnemental et écologiste mondial, a estimé, lors d’une conférence internationale à Nicosie, que “le dérèglement climatique n’est pas seulement réel, mais sa vitesse est plus rapide dans cette partie du monde qu’est la Méditerranée où les températures ont augmenté de 1,5 degré Celsius au-dessus de la normale”.

“Quand la température de la Terre augmente d’un degré n’importe où, le climat dans cette mer fermée est 25% plus chaud qu’ailleurs. Ce qui est un constat et non pas des prédictions”, a affirmé ce chercheur principal du CNRS à l’Institut Méditerranéen pour la Biodiversité et l’Écologie, basé en France.

“Chaque hausse de température dans la région est associée à une baisse des précipitations et de la sécheresse” avec des impacts sur l’environnement et les populations plus marqués qu’ailleurs, a-t-il soutenu lors de cette conférence, tenue, récemment à Nicosie, sous le titre “Changement climatique en Méditerranée et au Moyen-Orient: défis et solutions”, avec la participation de chercheurs et experts de 35 pays.

La conférence a abordé les bases scientifiques du changement climatique dans la région, ses différents défis et répercussions qui ont un impact sur des questions telles la santé, la sécurité hydrique, la nourriture, le tourisme et la migration et a discuté également des stratégies d’atténuation et d’adaptation, des défis politiques et de la gouvernance.

Et d’ajouter que la vie méditerranéenne sera également affectée ainsi que la capacité de la région dans les projets d’énergie éolienne qui sera, de même, impactée par le réchauffement.

Les politiques actuelles ne traitent pas ces problèmes et l’avenir présente des risques sans précédent pour le bien-être humain, le développement socio-économique, les écosystèmes et la biodiversité, c’est pourquoi il faut se cramponner à l’Accord de Paris sur le changement climatique.

Pour Jos Lelieveld, directeur de l’Institut Max Planck de chimie en Allemagne et professeur de chimie atmosphérique, la chaleur et la diminution des ressources hydriques sont les difficultés spécifiques du changement climatique en Méditerranée orientale et au Moyen-Orient.

Il a souligné que bien que les changements climatiques entraînent généralement plus de précipitations dans la plupart des régions du monde, la Méditerranée est, au contraire, confrontée à une sécheresse croissante, assurant qu’il y a déjà “des défis importants, car la région est un point chaud pour le changement climatique”.

De son côté, le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, Petteri Taales, a fait savoir dans le même ordre d’idées que la Méditerranée est l’une des régions les plus touchées par les changements climatiques dont les effets sont clairs et constatés par tout le monde à travers la hausse des températures, l’évaporation et les sécheresses récurrentes, ajoutant que cette tendance se poursuivra et aura également un impact significatif sur les communautés locales.

“Cela entraînera de grandes difficultés pour l’agriculture et pourrait avoir des répercussions sur le tourisme si les températures sont trop élevées et la nature non verdoyante”.

C’est “une source de préoccupation “, a-t-il dit, relevant la possibilité d’émergence de problèmes à l’avenir tels que les flux croissants des réfugiés fuyant la grave sécheresse au Moyen-Orient et dans les pays africains.

Le président chypriote Níkos Anastasiadis a affirmé, pour sa part, que son pays souffrait déjà des graves conséquences du changement climatique “avec de longues périodes de sécheresse, de températures élevées, de déforestation et de perturbation des écosystèmes rares”.

Nicosie vise actuellement à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 24 pour cent par rapport aux niveaux de 2005 et met l’accent, à cette fin, sur l’élaboration de politiques et de mesures visant à accroître l’approvisionnement énergétique grâce aux sources d’énergie renouvelables et à la réhabilitation du secteur des transports, qui représente environ 25% de toutes les émissions à Chypre.

De même, le monde est dans une course contre la montre pour le changement climatique, la détérioration étant pire et plus rapide que ce que l’on pourrait imaginer, a averti l’ancien Premier ministre français, Laurent Fabius, qui a présidé la Conférence des parties de la convention-cadre des Nations-Unies de Paris (COP 21).

Et d’ajouter que 2017 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée, la température moyenne mondiale ayant augmenté de 1% en 2015 et la hausse pourrait atteindre 1,5 degré en 2030 et peut-être même avant alors que d’ici 2050, elles pourraient se hisser de deux degrés ou plus.

“En bref, la détérioration est pire et plus rapide que l’on ne peut l’imaginer. Les chiffres concernant les océans, les forêts, la pollution et l’environnement sont généralement alarmants et l’alerte rouge est émise”.