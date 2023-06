Mme Akharbach à Abidjan: il n’y a pas de souveraineté numérique pleine et entière sans une offre culturelle et informationnelle locale, crédible et exportable

mercredi, 7 juin, 2023 à 22:06

Abidjan – «Il n’y a pas de souveraineté numérique pleine et entière sans, à la fois, un cyber espace de confiance et une offre culturelle et informationnelle locale, crédible et susceptible de trouver sa place et ses publics dans le nouvel espace numérique global», a souligné, mercredi à Abidjan, la présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuel (HACA), Latifa Akharbach.