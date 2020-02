Mme Benyaich affirme la volonté du Maroc de renforcer sa coopération avec toutes les régions de l’Espagne

vendredi, 21 février, 2020 à 18:52

Madrid – L’ambassadeur du Maroc à Madrid, Karima Benyaich, a affirmé la volonté du Royaume de renforcer ses relations de coopération avec toutes les régions de l’Espagne.

“Nous sommes venus apporter notre soutien aux entrepreneurs des îles Baléares qui veulent renforcer leur présence sur le marché marocain et affirmer l’intérêt que porte le Maroc au renforcement de ses relations de coopération avec toutes les communautés autonomes de l’Espagne”, a souligné Mme Benyaich dans une interview accordée au journal espagnol “Diario de Mallorca”, en marge d’une visite qu’elle effectue, du 19 au 21 février, dans la région des îles Baléares.

La diplomate marocaine a assuré que la mission qu’elle mène dans la communauté autonome des îles Baléares vise à rapprocher les responsables, les élus et les investisseurs de cette région des réformes politiques, économiques et sociales menées par le Maroc, grâce à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, et des avancées considérables réalisées par le Royaume dans différents domaines, qui lui ont permis de se positionner à l’avant-garde du développement économique en Afrique.

Cette mission ambitionne aussi de jeter des ponts et de développer des partenariats entre le Maroc et la région des îles Baléares dans différents domaines, notamment en matière économique, a fait savoir Mme Benyaich, ajoutant “nous avons des économies complémentaires, et nous devons ainsi saisir les opportunités offertes et les relations stratégiques et singulières liant les deux pays pour relever ensemble les défis posés”.

L’ambassadeur du Maroc a, dans ce cadre, mis en avant la stabilité politique et sociale dont jouit le Maroc, les réformes ambitieuses engagées au cours des dernières années et les projets d’envergure lancés qui en font aujourd’hui l’un des pays les plus stables et attractifs d’Afrique, invitant les entrepreneurs espagnols en général, et ceux de la région des îles Baléares à tirer profit des opportunités d’investissement qu’offre le Maroc et de sa position comme une plateforme d’accès idéale vers le continent africain.

Dans le domaine de la migration, Mme Benyaich a mis en exergue la coopération “exemplaire” entre le Maroc et l’Espagne en matière de lutte contre l’immigration irrégulière et les mafias de la traite des êtres humains, qui a, selon elle, permis de réduire de 50% les arrivées de migrants clandestins en 2019 sur le territoire espagnol.

“Le Maroc n’est pas seulement un pays de transit pour les migrants, mais il est aussi un pays d’accueil”, a insisté Mme Benyaich, mettant en avant les grands efforts déployés par le Royaume en matière de gestion des flux migratoires.

La diplomate marocaine a, en outre, mis l’accent sur la portée stratégique du partenariat bilatéral entre le Maroc et l’Espagne aussi bien dans le domaine migratoire, qu’en matière de lutte contre le terrorisme, entre autres.