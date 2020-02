Mme Georgieva exprime sa confiance dans la réussite de l’organisation des assemblées annuelles du FMI et de la BM en 2021 à Marrakech

mercredi, 19 février, 2020 à 23:00

Marrakech – La Directrice Générale du Fonds Monétaire International (FMI), Mme Kristalina Georgieva a exprimé, mardi à Marrakech, sa confiance dans la réussite de l’organisation des assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale (BM) en 2021 dans la cité ocre.

“Le Maroc réussira cet événement important, eu égard à sa grande expérience accumulée dans ce domaine”, a souligné Mme Georgieva lors de ses entretiens avec le wali de la Région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, selon un communiqué de la wilaya de Marrakech parvenu à la MAP.

A cette occasion, Mme Georgieva a salué le progrès que connaît le Royaume dans divers secteurs prometteurs, ainsi que l’ensemble des initiatives qui visent l’insertion socio-économique des jeunes et des femmes, considérés comme un levier de développement pour la société.

La DG du FMI a, en outre, exprimé son immense joie de se rendre à Marrakech pour la première fois après sa nomination à la tête du Fonds Monétaire International.

De son côté, M. Kassi-Lahlou a mis en avant les potentialités économiques importantes dont regorge la ville ocre, ainsi que les différentes initiatives prises afin d’instaurer un climat approprié en faveur de l’investissement productif et ce, à même d’offrir davantage de postes d’emploi et de promouvoir l’insertion sociale des différentes catégories, notamment les jeunes.

Dans ce sens, le wali a mis l’accent sur le programme intégré d’appui et de financement des entreprises, mis en oeuvre en application des Hautes Instructions Royales visant l’appui des jeunes diplômés porteurs de projets et des petites et moyennes entreprises (PME), en leur facilitant l’accès au financement, ainsi que l’aide des professionnels du secteur informe en vue de leur insertion économique et professionnelle.

Par ailleurs, il a réaffirmé la capacité de Marrakech, qui a abrité les plus grandes manifestations internationales, à réussir cet événement phare, ainsi que l’implication et l’engagement de l’ensemble des autorités locales et des élus dans ce sens.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale prévues en 2021 à Marrakech.