Mme Mogherini salue les profondes réformes socio-économiques au Maroc dans un contexte de stabilité sous l’impulsion de SM le Roi

jeudi, 27 juin, 2019 à 16:23

Bruxelles – La Haute Représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité, Vice-présidente de la Commission européenne, Mme Federica Mogherini, a salué, jeudi à Bruxelles, les profondes réformes socio-économiques au Maroc dans un contexte de stabilité sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI.

«Lors de ma dernière visite à Rabat en janvier, j’ai pu observer le développement de profondes réformes socio-économiques au Maroc, dans un contexte de stabilité et sous l’impulsion de son Souverain, SM le Roi Mohammed VI, avec lequel j’avais eu l’opportunité et l’honneur de m’entretenir», a affirmé Mme Mogherini lors de la conférence de presse conjointe avec M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale à l’issue des travaux de la 14ème session du Conseil d’Association Maroc-UE.

«Ses vingt années de règne ont permis au Maroc d’approfondir son partenariat avec l’Union européenne tout en jouant pleinement son rôle à l’échelle du continent africain et sur la scène multilatérale et bien sûr régionale, en particulier dans le Nord de l’Afrique et le monde arabe», a ajouté Mme Mogherini.

Le Conseil d’Association Maroc-UE a été marqué par l’adoption pour la première fois dans l’histoire des relations de l’UE avec un pays du voisinage, d’une “Déclaration politique conjointe” qui jette les bases d’une nouvelle étape statutaire d’égal à égal et d’un “partenariat euro-marocain de prospérité partagée”, donnant une nouvelle impulsion à leurs relations qui soit à la hauteur de leur attentes et des enjeux du monde contemporain.