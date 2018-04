Mme Mogherini souligne la nécessité pour l’UE et les Etats arabes de continuer à coopérer pour faire face aux défis communs

lundi, 16 avril, 2018 à 8:44

Bruxelles – La haute représentante de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, a souligné dimanche que l’UE et les Etats arabes doivent continuer à coopérer pour faire face aux crises et aux défis communs.