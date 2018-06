Mondial-2018: le Costa Rica rêve de faire mieux qu’en 2014

mardi, 12 juin, 2018 à 11:17

Par Khalid EL HARRAK.

San José- Equipe surprise et quart-de-finaliste de la Coupe du monde 2014, la sélection de Costa Rica entame la compétition la plus prestigieuse du football mondial en Russie avec l’ambition de rééditer voire surpasser sa performance du Mondial du Brésil.

Le Onze costaricain qui dispute son cinquième mondial après avoir pris de la hauteur pour s’incruster dans le Top vingt du classement de la Fédération internationale de football (FIFA), espère cette fois au moins franchir la phase de poule derrière le Brésil et pourquoi pas prendre place dans le dernier carré de la compétition.

Logé dans un groupe E compliqué mais homogène, le Costa Rica devrait se frayer un chemin avec la Suisse et la Serbie pour tenter de décrocher le second billet qualificatif avec le Brésil qui semble nettement le favori du groupe et de toute la compétition.

Ainsi, le sélectionneur Oscar Ramirez doit être suffisamment armé mentalement pour supporter la pression du public et égaler l’exploit de son prédécesseur, le Colombien Jorge Luis Pinto, qui a conduit les Ticos en quarts de finale au Mondial brésilien en 2014, une performance historique.

“Son style est équilibré, mais il est plus préoccupé par la défense que par l’attaque. Son équipe est faite pour contre-attaquer”, estime l’analyste sportif, Rodrigo Calvo.

Malgré ça, il reste le mieux placé pour conduire le Costa Rica à faire son plein et à plonger vers la Coupe du monde, juge la presse locale.

Pour ce faire, les compères du capitaine Kaylor Navas devraient profiter d’un calendrier qui leur est plutôt favorable, en entamant l’aventure russe le dimanche 17 juin au Samara Arena, face à la Serbie.

La victoire lors de ce match clé permettra aux hommes d’Oscar Ramirez de disputer sous de bons auspices la suite du tournoi, avant de défier le redoutable Brésil, le 22 juin au Stade de Saint-Pétersbourg. Ils disputeront leur dernier match du groupe contre la Suisse (6è mondiale), cinq jours plus tard.

Ce lundi 11 juin, les hommes de Ramirez devaient affronter les Diables rouges pour leur troisième match amical. Une dernière chance pour l’équipe costaricaine de mettre sa tactique au point après une belle victoire (3-0) conte l’Irlande du Nord et une défaite (2-0) face à l’Angleterre.

Les fortes individualités de cette équipe de Costa Rica pourraient être intéressantes dans cet objectif, avec des noms connus sur le vieux continent, à l’image de son gardien star Keylor Navas, de ses défenseurs Johnny Acosta, Francisco Calvo et Oscar Duarte, ou encore de ses milieux de terrain Cristian Gamboa et Bryan Oviedo.

Face à la Serbie, les Costaricains chercheront avant tout à engranger de la confiance, avant de se défier aux coéquipiers de Neymar, quintuples champions du monde.

Si les Brésiliens s’avancent en grandissimes favoris de la poule, la 2e place qualificative devrait faire l’objet d’une lutte âpre et indécise, car il est difficile d’établir une hiérarchie claire entre la Suisse, désormais habituée des phases finales, le Costa Rica du gardien madrilène Keylor Navas, quart de finaliste surprise en 2014, et une Serbie renaissante dans le sillage du milieu prodige de la Lazio Rome Sergej Milinkovic-Savic (23 ans), huit ans après sa dernière participation.

Au demeurant, le “23” costaricain aura pour mission de signer une belle prestation en entamant l’aventure les yeux rivées sur les quarts de finale pour rééditer l’exploit réalisé par la génération de 2014.

Cependant, en cas de qualification en 8es de finale, le Costa Rica affrontera une équipe du groupe F, celui de… l’Allemagne, du Mexique de la Suède et de la Corée du Sud, avec donc une forte probabilité de croiser la Mannschaft tenante du titre. Donc, accéder à ce quart de finale que lui réclame ses supporters sera tout sauf une mission facile.