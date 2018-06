Mondial 2018 : le stade Loujniki prêt pour écrire une nouvelle page de l’histoire du mondial

jeudi, 14 juin, 2018 à 11:49

=Par Azzelarab Moumeni=

Moscou-Le lever de rideau de la coupe du monde de Russie sera levé, jeudi au stade de Loujniki à Moscou, avec le match d’ouverture devant opposer les équipes russe et saoudienne à 18 heures (GMT+3).

Ce grand édifice, qui a fêté l’année dernière ses 60 ans et sans aucun doute la fierté de la Russie, est le stade principal du mondial. Outre le premier match du tournoi, c’est à Loujniki, sur la pelouse duquel l’une des demi-finales sera disputée, que sera soulevé le trophée le 15 juillet. Il a subi un énorme lifting avec des travaux de réhabilitation et de rénovation durant quatre ans.

Sa capacité ayant été portée à 81 mille sièges avec l’ajout de 3.000 places après sa restauration, il accueillera d’autres rencontres notamment celle mettant aux prises les sélections marocaine et portugaise (20 juin), l’Allemagne contre le Mexique (17 juin) et la rencontre Danemark-France (26 juin).

Le Onze du pays hôte ambitionne de faire oublier les déceptions des précédentes éditions et tirer avantage d’évoluer à domicile et devant son public d’autant que le tirage au sort lui a été, quelque peu, clément en le plaçant dans un groupe, sur le papier, à sa portée comprenant l’Uruguay, l’Arabie Saoudite et l’Egypte.

C’est la première édition du mondial à domicile après dix participations, une opportunité pour la Sbornaya, surnom de l’équipe russe, en manque de matches officiels et qui n’a pas gagné de rencontre depuis octobre 2017, de s’illustrer face à des équipes qui ne se présenteront sûrement pas en victimes expiatoires.

Sous l’héritage soviétique, la sélection a pris part à 7 éditions de cette compétition planétaire, la première étant en 1958 en Suède avec à la clé un quart de finale avant d’être éliminée par le pays hôte (2-0).

Au niveau des statistiques, aucun pays hôte n’a perdu le match d’entame de la compétition depuis la première édition de la Coupe du Monde, les pays organisateurs ayant remporté six victoires et concédé trois nuls. L’Ours russe avait déjà disputé une entame du tournoi en 1970 contraignant les hôtes mexicains au partage des points après un nul blanc.

A Moscou, le match d’ouverture Russie-Arabie saoudite sera dirigé par un trio argentin conduit par Nestor Petana (43 ans), meilleur arbitre de la dernière édition du Brésil en 2014.

L’ouverture du bal se déroulera en présence de plus de 20 chefs d’Etat, a indiqué mercredi le président du comité d’organisation de “Russie-2018”, Alexei Sorokin, Alexeï Sorokine.

Ces derniers jours, les mesures de sécurité ont été renforcées dans la capitale Moscou et ses environs en prévision du début de la Coupe du Monde avec le déploiement des éléments de sécurité dans toute la ville et dans les stations de métro et gares ferroviaires.

Le centre de coopération international (CCPI) qui réunit près de Moscou des représentants des polices des 32 pays participant à la Coupe du monde, a entamé mardi son travail, visant notamment à éviter tout débordement lié au hooliganisme.

Le département de la sécurité de la Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé, pour sa part, que les mesures de sécurité vont concerner aussi la surveillance des réseaux sociaux avec la mise sur pied d’unités dédiées.

Les matchs de cette édition vont se dérouler dans douze stades de 11 villes à savoir Moscou, Saint-Pétersbourg, Kaliningrad, Volgograd, Kazan, Samara, Saransk, Sotchi, Iekaterinbourg et Nijni-Novgorod, ainsi que Rostov-sur-le-Don.