Mondial-2030: La candidature commune, une décision royale “judicieuse” (Journaliste sénégalais)

dimanche, 30 juillet, 2023 à 15:41

Dakar – La candidature commune pour l’organisation du Mondial-2030 avec l’Espagne et le Portugal, deux pays voisins et amis, est un choix “judicieux” de SM le Roi Mohammed VI, qui “marquera l’histoire du ballon rond”, a souligné le journaliste sénégalais, Ibrahima Diop.

“C’est une candidature de trois grandes nations de football, qui marquera l’histoire du ballon rond”, a indiqué le directeur de publication du Magazine “l’Equipe Type”, également Consultant sportif à la télévision Yeuggle TV, dans une déclaration à la MAP.

Il a rappelé que cette décision a été réaffirmée, samedi par Sa Majesté le Roi dans Son discours à la Nation à l’occasion du 24-ème anniversaire de Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres.

“Il serait tout à fait possible d’assister à une rencontre au Portugal et faire de même au Maroc ou en Espagne durant la même journée”, a-t-il mis en avant, notant que ce paramètre “géographique” comptera forcément à l’heure du choix.

En outre, le journaliste sénégalais a mis en exergue “l’imposante” infrastructure sportive et hôtelière répondant aux normes internationales dont dispose le Royaume, citant, à cet égard, le nombre important de touristes principalement d’Amérique, d’Europe et d’Asie, qui visitent chaque année le pays.

“Les méga-investissements réalisés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans les domaines des transports, de la communication et des services, font du Maroc l’un des pays africains à même d’abriter un événement d’une telle envergure”, précise-t-il.

Il a mis en avant le public marocain jeune et férus de football, toujours capable de remplir les stades, “un autre atout dont dispose le Royaume pour abriter le Mondial”.

“L’aspect sécuritaire qui est primordial fait partie aussi des réussites du Maroc”, fait remarquer le journaliste spécialisé, qui souligne “la qualité du plateau technique sportif” mis en place par le Royaume, avec plus de huit stades répondant aux normes internationales.

Ibrahima Diop a, également, évoqué l’expérience du Maroc dans l’organisation des grands événements sportis, tout en rappelant la belle prestation de l’équipe nationale lors de la coupe du Monde 2022 au Qatar lors de laquelle les Lions de l’Atlas ont atteint les demi-finales, une première en Afrique. “Un bel exploit qui s’ajoute à celui du Mexique en 1986”, se félicite-t-il.

“Les Lions de l’Atlas ont rivalisé au Qatar avec les meilleurs et poussé leurs adversaires jusque dans leurs derniers retranchements”, a-t-il tenu à rappeler.

Dans Son discours de la Fête du Trône, SM le Roi a affirmé que “c’est dans cet esprit que Nous avons pris la décision de présenter avec nos amis d’Espagne et du Portugal une candidature commune pour l’organisation des phases finales de la Coupe du monde de football 2030. Ainsi, Nous aspirons et, corrélativement, Nous œuvrons à ce que, sous tous rapports, cette édition inscrive sa marque dans l’Histoire”.

“Sans précédent dans les Annales, cette candidature tend une passerelle entre deux continents et deux civilisations : l’Afrique et l’Europe, et rassemble les deux rives de la Méditerranée. Elle incarne de fort belle manière l’ambition qui anime les peuples de la région d’avancer ensemble vers plus de collaboration, d’entente et de communion”, a ajouté le Souverain.