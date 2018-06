Mondial : La sélection marocaine a tous les atouts pour jouer d’égal à égal contre le Portugal (agence polonaise de presse)

mardi, 19 juin, 2018 à 14:12

Varsovie – La sélection nationale marocaine de football dispose de tous les atouts pour jouer d’égal à égal contre l’équipe du Portugal, a indiqué mardi l’agence de presse polonaise (PAP).

Dans un spécial consacré au match qui opposera mercredi les Lions de l’Atlas à la sélection portugaise pour le compte du groupe B de la Coupe du monde, les analystes sportifs de l’agence relèvent que le faux pas de l’équipe nationale marocaine face à l’Iran vendredi dernier, ne signifie guère que le Onze marocain sera une équipe facile pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, mais au contraire, cela peut constituer une forte motivation pour le Maroc afin d’aborder cette rencontre avec une détermination ferme.

La sélection marocaine compte des joueurs de haut niveau dotés de qualités techniques individuelles, capables de créer la surprise face au Portugal, ont-ils dit, relevant la similitude de jeu des deux équipes qui promet un match de qualité, d’autant plus que les deux sélections sont déterminées à réaliser un résultat positif.

Les analystes de l’agence polonaise soulignent que l’équipe nationale marocaine va tout faire, avec détermination et volonté, pour surmonter la défaite du premier match, notant qu’elle dispose de tous les atouts requis pour réaliser cet exploit, comme elle l’a d’ailleurs démontré lors des éliminatoires de la Coupe du Monde et sa victoire face à la Côte d’Ivoire, l’une des plus fortes équipes africaines.

Ils ont également considéré que la sélection portugaise pourrait commettre une grave erreur en sous estimant les Lions de l’Atlas, ajoutant qu’un relâchement pourrait lui coûter cher face à une équipe de joueurs de haut niveau qui a perdu face à l’Iran, non pas parce que cette équipe était plus forte mais elle était très abordable avant que le but ne soit inscrit dans les dernières minutes du jeu.

Ils ont affirmé que le match entre les équipes marocaine et portugaise au stade Loujniki à Moscou, promet un spectacle de qualité, ajoutant que ” l’équipe marocaine devra avoir confiance en ses capacités et surmonter la contre-performance du premier match”.