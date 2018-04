Monuments de Bamako, un voyage dans l’histoire d’un pays riche de ses brassages culturels

mercredi, 11 avril, 2018 à 11:14

Bamako – Si le Mali est célèbre sur le plan international grâce à son riche patrimoine culturel dont regorge la région de Tombouctou, la capitale Bamako ne fait pas exception. Elle se distingue par divers monuments qui relatent l’histoire, les aspirations et le combat continu des Maliens pour la liberté, la paix et l’unité.

Véritable cité chargée d’histoire, Bamako est entourée des cinq monts de Koulouba (404 m), Farakoulou (463 m), Kouloumagni Koulou (483 m), Point G Koulou (493 m) et Lassa Koulou (504 m).

Fondée en 1640, la ville couvre une superficie de 1420 km² répartie en six communes urbaines. Elle est traversée par le fleuve Niger et constitue un site touristique où se côtoient le tourisme d’affaires, de congrès, d’agréments et de loisirs.

L’originalité de la ville de Bamako réside dans l’édification d’une série de bâtiments inspirés de l’architecture sahélo-soudanienne, dont le palais présidentiel de Koulouba, les quartiers administratifs de Darsalam, l’Institut National des Arts, la Maison des Artisans et le Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasseké Kouyaté.

Les édifices marquent le visiteur de Bamako par leur splendeur et leur charge symbolique en tant que chefs d’œuvres érigés dans l’espoir de promouvoir le patrimoine culturel et historique pour l’épanouissement intellectuel des Maliens et la diffusion des valeurs de paix, de coexistence, d’unité et de progrès.

Ces œuvres d’art sont de véritables livres ouverts qui revisitent l’histoire, les faits sociaux, les phénomènes religieux et les idéaux de combat du peuple malien pour le développement d’une culture diversifiée et authentique, ouverte aux autres cultures du monde et à l’émancipation du continent africain.

Ainsi, le Mali a connu l’édification de nombreux parcs et monuments qui sont destinés à préserver le souvenir des événements ayant marqué l’histoire du pays et du continent africain.

En effet, plusieurs monuments aux références historiques sont ancrés dans la vie des populations et embellissent les rues bamakoises. Ils sont devenus même de véritables symboles de la capitale malienne et constituent même la mémoire collective de tout le pays.

Dans ce sens , il y a lieu de citer notamment le monument de +l’indépendance+, situé à l’entrée de l’avenue éponyme au quartier du fleuve, qui est un monument original d’inspiration soudanaise et moyen-orientale.

Il est surmonté d’un minaret, alors que des tablettes alignées à sa base portent les noms des acteurs de l’indépendance. Le président de la République y dépose chaque année une gerbe de fleurs à l’occasion de la fête de l’indépendance.

Parmi les nombreuses statues à Bamako, il y en a aussi celles qui rendent hommage aux panafricanistes. Comme +la statue de Kuamé Nkurumah+, père du panafricanisme et ancien président ghanéen.

Il y a aussi ce qu’on appelle +Sama ba rond point+ (rond point du grand éléphant) qui est en réalité la place Mamadou Konaté, considéré comme le père de l’indépendance du Mali et premier vice-président africain-noir de l’Assemblée nationale française. Le monument se trouve au quartier Hamdallaye ACI. L’éléphant est le symbole du Rassemblement démocratique africain créé en 1946.

“L’Obélisque” situé au quartier l’ACI 2000, comporte, pour sa part, des idéogrammes de différentes origines ethniques maliennes sur ses côtés ainsi que des signes de l’alphabet N’ko. On y trouve au moins quatre idéogrammes de différentes ethnies du pays, comme celui-ci des dogons: “par le mariage, la femme et l’homme sont la lumière du monde et la marque du Dieu”.

“Cinq soldats noirs arrêtés derrière un soldat blanc”, c’est le monument de la +Place de la Liberté+, qui est situé en plein centre de la capitale malienne et qui rend hommage aux héros de l’armée noire.

Inauguré en 1924, le monument est un hommage de la France aux troupes coloniales. Il porte l’inscription: “En témoignage de la reconnaissance envers les enfants d’adoption de la France morts au combat pour la liberté et la civilisation”.

En somme, les monuments de Bamako témoignent du brassage culturel qui a caractérisé cette ville malienne et ne cesse de susciter la curiosité et la passion des visiteurs.