Moralisation de la campagne électorale: De nouvelles mesures pour garantir une concurrence loyale et saine

mercredi, 25 août, 2021 à 11:38

Par Khadija TAHIRI

Rabat – En adoptant une série de lois et procédures encadrant le processus électoral, le législateur a veillé à renforcer les mesures de moralisation de la campagne électorale menée par les candidats, à leur conférer la transparence nécessaire et à garantir une concurrence loyale et saine.