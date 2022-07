Mort d’un Casque bleu marocain en RDC : L’UE condamne fermement l’attaque meurtrière contre la MONUSCO

jeudi, 28 juillet, 2022 à 16:56

Le Haut-Commissaire au Plan (HCP), Ahmed Lahlimi Alami, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec le directeur général de l’Economie et de la Planification au ministère de l’Economie, des finances et de la prospective du Burkina Faso, Larba Issa Kobyagda, des moyens à même de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la planification et des études macroéconomiques.