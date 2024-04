La Mosquée Mohammed VI d’Abidjan, un haut lieu pour la consécration des valeurs de tolérance et d’ouverture (M. Rifki)

vendredi, 5 avril, 2024 à 17:20

Abidjan – Le secrétaire général de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, Mohamed Rifki, a souligné que la Mosquée Mohammed VI d’Abidjan, réalisée conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, constitue un haut lieu pour la consécration des valeurs de tolérance et d’ouverture, prônées par la religion musulmane.

Dans une déclaration à la presse à l’occasion de l’inauguration officielle de cette Mosquée, M. Rifki a fait remarquer que cet édifice religieux est un gage d’affection du Souverain et du Royaume du Maroc envers le peuple ivoirien frère.

Ce monument, a-t-il poursuivi, jouera un rôle fondamental dans la consolidation des constantes religieuses communes et la consécration des valeurs de tolérance et d’ouverture, prônées par la religion musulmane.

M. Rifki a noté que le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a bien voulu concrétiser le vœu des Ivoiriens frères, à travers la construction de cette mosquée à Abidjan.

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdemalek Kettani, a relevé que l’ouverture de la mosquée Mohammed VI d’Abidjan, qui marque un “jour historique”, renforcera davantage les relations étroites existantes entre le Maroc et la Côte d’Ivoire sur le plan religieux.

En inaugurant ce lieu de culte exceptionnel, “nous posons ensemble les fondements d’un avenir meilleur où la coopération et la solidarité entre nos deux pays continueront de prospérer”, a-t-il dit.

“Cela témoigne de l’affection indéfectible que notre Souverain porte à ce pays frère”, a-t-il enchainé, ajoutant que cette Mosquée ne sera pas seulement un lieu de culte mais aussi un symbole de paix, de fraternité et de prospérité pour toute la communauté musulmane.

Conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains a procédé, en collaboration avec les autorités ivoiriennes compétentes, notamment le Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires Islamiques et la Section Ivoirienne de la Fondation, à l’inauguration officielle de la Mosquée Mohammed VI d’Abidjan et ce, à l’occasion de la Prière du vendredi.

L’édifice de la Mosquée s’étend sur une superficie de 25.000 m2 et comprend une salle de prière avec une capacité d’accueil de 7000 fidèles, ainsi qu’une salle de conférences, une bibliothèque, un complexe commercial, des espaces verts, un pavillon administratif, un logement pour l’Imam et un parking.

Les travaux, réalisés par des artisans marocains, ont obéi scrupuleusement aux normes architecturales marocaines traditionnelles et authentiques dans toute leur splendeu