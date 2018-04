Mouvement des Non-Alignés : La Conférence de Bakou salue le rôle de SM le Roi dans la défense des droits du peuple palestinien et du Royaume dans le maintien et la consolidation de la paix au niveau des Nations Unies

vendredi, 6 avril, 2018 à 20:49

Bakou (Azerbaïdjan) – La 18-ème Conférence Ministérielle du Mouvement des Non-Alignés, tenue à Bakou du 3 au 6 avril, sous le thème “Promotion de la paix et la sécurité internationales pour le développement durable”, a adopté le Document Final et la Déclaration de Bakou, dans lesquels les ministres des AE se sont félicités du rôle de SM le Roi Mohammed VI, en sa qualité de Président du Comité Al Qods, dans la défense des droits du peuple palestinien y compris le droit à un Etat indépendant et viable avec pour capitale Al-Qods Acharif.

Dans ces Documents adoptés à l’issue d’intenses délibérations, les ministres des Affaires étrangères du Mouvement des Non-Alignés ont noté avec appréciation les lettres adressées par Sa Majesté le Roi au Secrétaire Général des Nations unies, Antonio Guterres en date du 25 juillet 2017 condamnant les violations israéliennes d’Al haram Charif, et celle du 07 décembre 2017 suite à la décision de l’administration américaine de reconnaître Al-Qods comme capitale d’Israël.

D’autre part, la Conférence ministérielle de Bakou a salué le rôle du Maroc dans le maintien et la consolidation de la Paix au niveau des Nations Unies, notamment, dans le cadre de sa présidence de la Configuration République Centre Africaine, et à travers son statut de coordinateur du Groupe de travail du Mouvement des non-alignés sur les opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Les ministres des Affaires étrangères se sont félicités également de la contribution significative du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme sur les plans régional et international.

Ils ont, en outre, appuyé et encouragé les initiatives marocaines nationales et régionales sur le Développement Humain et le Développement Durable, ainsi qu’en matière de lutte contre les Changements climatiques et la question de la migration.

Par ailleurs, concernant la question du Sahara marocain, la Conférence Ministérielle de Bakou a réaffirmé les résolutions adoptées depuis 2007 par le Conseil de Sécurité, date de la soumission de l’initiative marocaine d’autonomie, à la base du processus politique en cours sous l’égide exclusif des Nations Unies. Les Ministres ont pris note des développements survenus depuis 2006, en référence aux efforts déployés par le Maroc dans la recherche d’une solution politique au différend régional sur le Sahara marocain.

Ils ont , à cet égard, appelé les Etats de la région à coopérer pleinement avec le Secrétaire Général et son Envoyé Personnel et les uns avec les autres pour progresser sur la voie d’une solution politique à ce différend régional.

Le Maroc a été représenté aux travaux de cette Conférence, qui a porté sur l’examen de plusieurs questions d’intérêt commun pour le Mouvement telles que la lutte contre le terrorisme, la paix et la sécurité internationales et le développement durable, par une importante délégation conduite par la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mme Mounia Boucetta.