MRE : La transformation annoncée par SM le Roi, une étape “majeure” pour renforcer la contribution de la diaspora au développement du Maroc (association)

vendredi, 8 novembre, 2024 à 11:05

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Ryad Mezzour, a examiné les opportunités de partenariats et d’investissements au Maroc avec d’importants acteurs de l’industrie allemande, en marge de sa participation au 3e Forum “Africa Trade & Invest”, qui s’est tenu les 6 et 7 novembre à Francfort.