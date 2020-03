Nadia Khdaydi, une marocaine au brillant parcours professionnel dans la Protection civile italienne

vendredi, 6 mars, 2020 à 19:20

-Siham Toufiki-

Rome – Arrivée il y a plus de trente ans en Italie, Nadia Khdaidi n’aurait jamais imaginé qu’elle réaliserait une remarquable succes-story dans ce pays, en s’imposant en tant que haut fonctionnaire de l’Autorité italienne de protection civile, un parcours brillant qu’elle ne doit qu’à ses ambitions ferventes et à sa forte détermination de surpasser tous les obstacles.

De retour d’une première visite en Italie où elle avait passé des vacances avec sa sœur aînée à Rome, Mme Khdaidi, âgée à l’époque de moins de 18 ans, avait décidé de quitter sa ville natale Tanger et de retourner dans ce pays européen dans les années 80 pour achever sa carrière scolaire et s’installer dans la capitale italienne.

La passion, l’ambition et l’enthousiasme pour l’apprentissage sont les caractéristiques de cette femme qui illustre un bel exemple d’intégration réussie dans le pays d’accueil. Pour mettre tous les atouts de son côté, elle s’est attelée à l’apprentissage de la langue italienne en tant que sésame indispensable pour connaître ses droits et devoirs, éviter de nombreux tracas et appréhender son nouvel environnement de vie.

Elle a aussi poursuivi ses études au cycle secondaire, avant de rejoindre l’Université de Rome, où elle a obtenu un diplôme de Master. Mais après l’étape de la réussite scolaire et de la formation, Nadia s’est heurtée à la dure réalité liée aux difficultés de trouver une opportunité d’emploi à l’aune de ses objectifs.

Avant d’établir son propre parcours professionnel, Nadia a en effet exercé divers métiers dans les secteurs privé et public. Insatisfaite de sa situation professionnelle qui ne correspondait pas à ses ambitions, elle s’est remise à la recherche de nouvelles opportunités de travail.

Persévérant dans ses efforts acharnés pour surmonter tous les obstacles, Mme Nadia finit par obtenir la nationalité italienne, et a réussi un concours professionnel qui lui a ouvert la porte pour travailler en tant que fonctionnaire de l’État, un premier poste qui allait lui baliser la voie pour se hisser au plus hautes fonctions en enchainant les succès et en persévérant dans le renforcement de ses capacités cognitives pour devenir la chargée des relations internationales dans le service de la protection civile relevant du Premier ministre en Italie.

Dans une déclaration à la MAP, elle a précise que son travail en tant que “cheffe du Bureau des relations internationales au sein de l’agence de protection civile fait d’elle l’interlocuteur direct de l’Italie auprès des ambassades accréditées à Rome et des organisations internationales en cas d’urgence ou de catastrophes naturelles”, notant que son organisme entretient des relations avec de nombreuses institutions étrangères.

Ses tâches concernent, en particulier, la coordination et la communication continue avec les ambassades des pays qui entretiennent des relations de coopération avec l’Italie, dont le Maroc qui a un accord de coopération avec l’Autorité italienne de protection civile, explique-t-elle, soulignant qu’elle travaille beaucoup avec l’équipe de protection civile marocaine, qui est “franchement la meilleure” surtout dans le domaine de l’aide humanitaire.

L’année dernière, a-t-elle relevé, l’Italie a invité l’équipe marocaine de protection civile à rejoindre une équipe internationale qui comprend des représentants d’organismes de protection civile de nombreux pays afin de participer aux exercices internationaux qui ont eu lieu en Sicile, dans le but d’échanger des expériences et des expertises avec des équipes internationales et de réaliser des études sur le terrain, expliquant que ces exercices s’inscrivent dans un projet européen.

Aujourd’hui, Mme Nadia est sereine et fière du travail qu’elle accomplit “malgré les difficultés et le fait qu’il lui prend beaucoup de temps”. Ce succès et cette vitalité lui ont valu le respect et l’admiration tant dans le pays qu’à l’étranger.

Du haut de ces 15 ans de travail comme fonctionnaire dans la protection civile italienne, Mme Nadia admet que sans sa mère qui vit avec elle et la soutient toujours, elle n’aurait jamais pu atteindre l’excellence professionnelle et l’intégration active dans la société de ce pays européen.

Elle reconnaît que l’éducation qu’elle a reçue dans son environnement familial lui a inculqué les valeurs de persévérance et de détermination ambitieuse.

Khadaidi affirme que les femmes marocaines jouissent d’une grande capacité à se développer, à assumer les responsabilités qui leur sont confiées, à s’affirmer et à réaliser leurs objectifs, ce qui les qualifie pour occuper des postes avancés dans les institutions des pays d’accueil.

A l’occasion de la Journée internationale de la femme, elle affirme que les femmes marocaines “ont les clés de leur propre succès” et “la capacité de se hisser en peu de temps dans leur vie professionnelle”, exprimant sa fierté que les compétences des femmes marocaines dans différentes parties du monde donnent une image lumineuse du Maroc à l’étranger.