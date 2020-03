Naima Khdidej…La compétence au service de la planification routière

lundi, 2 mars, 2020 à 13:04

Par -Noureddine Nassiri-

Fès – C’est une ingénieure passionnée par son métier. Elle en savoure chacun des instants. Naima Khdidej, qui a grandi dans le creuset des mathématiques et des sciences physiques, a su grimper les échelons au sein de son administration pour prendre la tête de la direction de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau de la préfecture de Fès et de la province de Moulay Yaacoub.

Fraichement diplômée de l’École Hassania des travaux publics en 1983, l’originaire de Taza a fait son baptême de feu en tant que formatrice permanente à l’institut spécialisé des travaux publics dans sa ville natale.

Forte d’une expérience professionnelle de plus d’une trentaine d’années, l’ingénieure en génie civil veille actuellement à la déclinaison et la mise en œuvre, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de la politique du gouvernement dans les domaines routier, de transport, de la logistique et de l’eau.

Mère de deux filles, elle coiffe une équipe de soixantaine de personnes, dont des ingénieurs, des techniciens et administrateurs, tous mobilisés pour assurer un réseau routier développé et concurrentiel et mieux servir les usagers de la route.

‘’Je ne me souviens pas d’avoir voulu faire autre chose que devenir médecin militaire pour sauver des vies ou ingénieur’’, a-t-elle confié à la MAP.

C’est en suivant son rêve qu’elle est ainsi devenue ‘’ ingénieure en cheffe chargée de la construction et l’entretien des ponts et des routes pour faciliter la mobilité et les déplacements des populations en toute sécurité’’. ‘’Il s’agit sans nul doute d’un autre moyen parmi d’autres de sauver des vies humaines’’, a-t-elle dit.

Selon elle, assurer la responsabilité de directrice provinciale de l’équipement est ‘’un vrai parcours de combattant qui nécessite une mobilisation continue’’.

C’est au prix de sacrifices, a-t-elle poursuivi, que la femme marocaine continue de gravir les échelons dans une société en pleine évolution.

Arborant un sourire confiant, Naima Khdidej, qui assure le maitrise d’ouvrage déléguée de plusieurs projets d’organismes publics, dont les ministères de la justice, de la santé, de l’éducation nationale, de la jeunesse et du sport, ainsi que de plusieurs fondations, gère un budget annuel d’investissement de 35 millions de DH.

La responsable, dont la main est souvent soudée à son téléphone portable, est sollicitée et mobilisée à longueur de la journée pour prêter main forte à ses assistants.

Seule la pratique de la marche aide l’ingénieure en cheffe à se divertir, se ressourcer et se dégager du stress des tâches quotidiennes. A la fois discrète et ambitieuse, la directrice provinciale de l’équipement dit tenter tant bien que mal de concilier sa vie professionnelle et familiale, grâce au soutien sans faille de son conjoint.

La responsable, dont les tâches quotidiennes se répartissent entre l’encadrement des équipes, les réunions avec les partenaires et les visites de chantiers, enchaine les activités. De l’entretien du réseau routier et son adaptation au trafic, à la construction et la réparation des ouvrages d’art, en passant par les actions de prévention annuelle des accidents de la circulation, l’ingénieure en cheffe, est passionnée par l’amélioration de la qualité des infrastructures routières.

Mme Khdidej, chargée d’un réseau routier long de quelque 360 km, a lancé un appel, à travers la MAP, à l’adresse du grand public, des élus et des communes pour la préservation des panneaux de signalisation contre le vandalisme et la destruction.

Pragmatique, mais ouverte d’esprit, la technicienne de la planification routière dit continuer de ‘’se battre avec passion et abnégation pour améliorer la qualité du réseau routier et contrôler les différents modes de transport’’.