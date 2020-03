Naima Laroui, lorsque la volonté triomphe du handicap

vendredi, 6 mars, 2020 à 13:31

-Par Salim Oulidi-

Rabat – Le pouvoir du rêve est illimité, associé à la persévérance et au sens du sacrifice, l’humain devient quasi-invincible, il serait capable de gravir les plus hauts échelons et atteindre les limites et les altitudes les plus vertigineuses, les “exploits” considérables de Naima Laroui qui rêvait depuis son plus jeune âge d’une vie autonome et indépendante témoignent de la véracité de ce constat.

Elle nous raconte, depuis sa demeure située au Boulevard Abdelmoumen à Casablanca, l’histoire de son long périple qui a fait d’elle une combattante solitaire vivant aujourd’hui à l’abri des regards.

Frappée par une poliomyélite foudroyante à la jambe droite, ayant entraîné son handicap, 11 mois après sa naissance”, deux ans avant l’arrivée du vaccin au Maroc en 1954, cette sexagénaire native de Ben Ahmed a entamé très tôt son combat contre les aléas de la vie. Portée par sa force, sa patience et sa ténacité, elle a réussi à mener à bon port sa famille après le décès de son père alors qu’elle n’avait que 16 ans.

Revenant sur ces événements qui ont marqué sa vie, Naima raconte avoir “passé plus de 8 ans (de 5 à 13 ans) à la clinique Roosevelt à Casablanca”, (actuellement nommée, clinique Val d’Anfa), à l’époque spécialisée dans les cas de paralysies spinales infantiles.

“La clinique constituait pour moi à la fois une chance de guérir et une prison où j’étais bloquée et obligée de suivre un programme et un planning réglé comme du papier à musique. Je me suis rendue compte ultérieurement qu’à l’extérieur, les choses étaient bien plus difficiles”, explique-t-elle à la MAP.

“Nous avons reçu une éducation chrétienne, nous assistons tous les dimanches aux messes dans une chapelle voisine”, se rappelle Naima. Cela a duré pendant des années avant de rencontrer Yezza, une femme de ménage à la clinique, qui m’avait éclairé sur notre réelle confession musulmane, notre prophète, nos valeurs ainsi que notre prière qui diffère de celle des chrétiens”.

En raison des frais d’hospitalisation qui devenaient de plus en plus chers, Naima a du quitter la clinique de Roosevelt, où elle était suivie en compagnie d’enfants souffrant de la même pathologie, à la fin de ses études primaires pour rejoindre une école publique près du quartier où habitaient les membres de sa famille.

Cette transformation a été synonyme de véritable choc culturel, surtout pour une femme confrontée à une société qui n’accepte pas une personne avec un handicap.

“Malgré tout, je me suis focalisée sur mes objectifs. Plus tard, en gagnant en sagesse, j’ai compris que toute cette haine n’avait aucun poids face à mes rêves et mes ambitions”, a-t-elle relevé.

Et des ambitions, Naima n’en manque pas, puisqu’après avoir décroché son Baccalauréat (peu après le décès de son père), elle a poursuivi ses études pour devenir une professeure de mathématiques, dans le même lycée où elle avait étudié.

“Les années du collège étaient difficiles à supporter, mais fort heureusement, après mon départ vers le lycée Chaouki à Casablanca (à l’époque appelé le lycée de jeunes filles), j’étais beaucoup plus à l’aise et je me sentais acceptée par mon entourage dans ce lycée”.

Dans ce même lieu, Naima affrontera un nouveau défi dans la vie, l’obtention d’un permis de conduire en dépit de son handicap. Un rêve qui semblait inatteignable à cette période, mais qui est devenu possible, grâce à un professeur Français qui souffrait lui aussi du même handicap, et qui conduisait une voiture.

“Saint-Exupéry a dit, fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité”, et c’est sur cette base, que Naima finira par obtenir son permis de conduire après un parcours rocailleux, dont voici le récit: “En 1982, il n’y avait pas d’auto-écoles conçues pour les handicapés au Maroc, plusieurs propriétaires refusaient de m’accepter. Je me souviens même d’un d’entre eux qui m’avait conseillé de me marier à quelqu’un qui me servira de chauffeur”.

Naima était au final, la première femme à Casablanca ayant obtenu un permis de conduire de catégorie F (un permis spécial à l’époque, pour les personnes handicapées), grâce à un propriétaire d’auto-école nommé Max.

“On m’avait autorisé à passer mon permis dans ma propre voiture que j’avais importé de chez un concessionnaire japonais, un véhicule à embrayage automatique”, explique-t-elle.

Solitaire jusqu’au bout, Naima vit aujourd’hui à Casablanca, seule depuis janvier 2001, après le décès de sa mère, elle continue à gérer les affaires et les biens de la famille même après sa retraite.

“Il n’y a qu’une seule retraite, c’est lorsqu’on décède. Tant qu’on est en vie, il faut toujours se sentir utile et servir à quelque chose”, affirme cette battante qui ne recule pas devant l’adversité.

Naima est fière d’avoir éduqué ses quatre frères et sœurs après le décès de son père, laissant derrière lui, 5 enfants tous mineurs.

“Malgré tout ce que j’ai vécu, Dieu m’a offert une vie agréable que je savoure à chaque instant. Aujourd’hui, j’estime que chaque jour est une nouvelle chance qu’il faut saisir à pleins dents pour ressentir toutes ces bonnes choses que Dieu nous offre”.

Cet esprit de combativité et de sacrifice est une denrée rare aujourd’hui pourtant des exemples de citoyens marocains existent bel et bien pour en témoigner.