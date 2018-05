N’djamena : Journée d’étude sur “Les relations entre le Maroc et le Tchad : Etat des lieux et perspectives”

lundi, 21 mai, 2018 à 18:24

N’djamena – L’ambassade du Maroc à N’djamena a organisé, en fin de semaine dernière, une journée d’étude autour du thème “Les relations entre le Maroc et le Tchad : Etat des lieux et perspectives”, une occasion d’échanger sur l’état de la coopération entre les deux pays et suggérer des recommandations et propositions à même de la booster.