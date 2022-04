N’Djamena: M. Abdellatif Erroja remet ses lettres d’accréditation en qualité d’Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de la CEN-SAD

vendredi, 22 avril, 2022 à 22:07

N’Djamena – L’ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Tchad, Abdellatif Erroja, a remis vendredi au Secrétaire Exécutif de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD), Brigi Rafini, ses lettres d’accréditation en qualité de Représentant permanent du Royaume auprès de la CEN-SAD.

La cérémonie de remise des lettres d’accréditation a été marquée par une audience entre le diplomate marocain et le Secrétaire Exécutif de la CEN-SAD au cours de laquelle les deux parties ont passé en revue l’excellence des relations entre cette institution sahélosaharienne et le Royaume du Maroc, marquée notamment par des échanges de visites de haut niveau.

«J’ai eu le privilège et l’honneur d’être reçu par Son Excellence le Secrétaire Exécutif de la CEN-SAD pour lui remettre les lettres d’accréditation en tant qu’ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de la CEN-SAD », s’est réjoui le diplomate marocain dans une déclaration à la MAP.

Cette audience a été l’occasion de passer en revue les relations entre le Maroc et la CEN-SAD et d’échanger notamment sur les défis et le contexte international et régional, ainsi que le rôle que doit jouer la CEN-SAD pour faire face à ces défis, a souligné M. Erroja.

Le diplomate marocain a également évoqué avec M. Brigi Rafini les programmes et prochaines échéances de la CEN-SAD prévus dans le cadre des activités de cette institution.

La cérémonie de remise des lettres d’accréditation s’est déroulée en présence de l’adjoint du Secrétaire Exécutif de la CEN-SAD, M. Abderahim Kadmiri, des membre du cabinet et de directeurs du Secrétariat exécutif de la CEN-SAD.