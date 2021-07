Nécessité d’actualiser les grandes stratégies sectorielles pour qu’elles soient plus adaptées à la réalité (M. Sajid au Forum de la MAP)

mercredi, 28 juillet, 2021 à 15:46

Rabat – Le secrétaire général de l’Union constitutionnelle (UC) Mohamed Sajid a mis l’accent, mercredi à Rabat, sur la nécessité d’actualiser les grandes stratégies sectorielles afin qu’elles soient plus adaptées à la réalité.

A la lumière de l’expérience accumulée par le Maroc durant les décennies précédentes et en se référant au nouveau modèle de développement, M. Sajid, qui était l’invité du Forum de la MAP, tenu sous le thème “L’Union Constitutionnelle et les élections 2021… défis et ambitions”, a jugé nécessaire d’actualiser les grandes stratégies sectorielles pour qu’elles soient plus adaptées à la réalité et au quotidien des citoyens.

Le Maroc a adopté, depuis vingt ans, des stratégies structurelles majeures pour bâtir les secteurs de base, tels que le Plan Maroc Vert et le Plan Bleu, notant que des succès ont été réalisés dans certains secteurs et moins dans d’autres, a-t-il indiqué.

Les véritables stratégies bénéfiques sont celles qui s’adaptent à la réalité et aux pratiques au niveau spatial et qui prennent en compte les données de base, a-t-il estimé, soulignant l’importance d’adopter de nouvelles stratégies basées sur la pratique sur le terrain afin de relever les défis posés.

M. Sajid a mis en avant, à cette occasion, le grand développement que connaît le Maroc durant les dernières décennies dans divers domaines en vue de renforcer les infrastructures et équipements de base, relevant que le Royaume vit, aujourd’hui, “une période transitoire pour atteindre un développement d’un autre type qui prend en compte les failles du système économique et social, à travers l’adoption d’un nouveau modèle de développement, en plus des autres grands chantiers”.

“Ce changement vise l’édification d’un Maroc équilibré et capable de relever les défis, l’amélioration du vécu dans les milieux urbain et rural et la réalisation d’un nouveau saut qualitatif”, a-t-il conclu.

Le Forum de la MAP est un espace de débat sur les questions d’actualité politique, économique, culturelle et sociale. Des représentants des pouvoirs publics et des personnalités de divers horizons ainsi que des représentants des médias y sont conviés.