NMD : une façon réaliste de faire participer la société civile marocaine à sa propre évolution (écrivain)

vendredi, 28 mai, 2021 à 9:07

Paris – L’idée de lancer un débat sur le nouveau modèle de développement voulu pour le Maroc, lequel a abouti à une feuille de route présentée, mardi, à SM le Roi Mohammed VI, est une façon “réaliste” de faire participer la société civile marocaine à sa propre évolution, estime Guillaume Jobin, écrivain et journaliste français.

“En tant qu’observateur étranger, même résidant au Maroc, je ne peux que décrire ce que je vois, sans émettre d’opinion. Sur le plan du principe, l’idée même présidant à la création de la Commission est une façon plus réaliste de faire participer la société civile marocaine à sa propre évolution”, considère Guillaume Jobin, auteur de plusieurs ouvrages sur le Maroc dont « Le Roi. Le Maroc de Mohammed VI », co-écrit avec Valérie Morales-Attias.

“D’autres pays, à côté ou bien au-dessus (sur la carte) pourraient s’en inspirer !”, affirme le président de l’École supérieure de journalisme de Paris, dans une déclaration à la MAP.

Guillaume Jobin, qui connaît le Maroc depuis 2008, pays où il passe plus de la moitié de son temps, en étant sa résidence familiale et principale, mais également sa base arrière pour son travail international pour l’ESJ Paris, se targue du recul d’un étranger pour cerner au mieux et objectivement la réalité marocaine.

Dans ce contexte, il estime qu’ “il était peut être temps que les Marocains sortent d’une position passive dans laquelle on attend tout d’en haut, puis après on critique d’entrée”.

Tout en soulignant que “la composition de la Commission a été assez large, variée et représentative de ce qu’est la société marocaine”, Guillaume Jobin estime que “l’ouverture d’un tel débat lui paraît propre à commencer à couper l’herbe sous les pieds des extrémistes des deux bords”.

En ce qui concerne les propositions émises par la Commission, il estime qu’elles sont d’ “inégales valeurs quant à leur impact potentiel sur le Royaume : certaines sont réalistes et immédiatement applicables, d’autres relèvent d’une vision ou d’un rêve à plus long terme, c’est naturel !”.