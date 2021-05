NMD: Faire converger les intérêts pour une croissance inclusive (président d’université)

lundi, 31 mai, 2021 à 16:05

Rabat – L’enjeu du nouveau modèle de développement (NMD) est “de faire converger les intérêts particuliers des différentes parties, en vue de réaliser les bases d’une croissance inclusive et d’un décollage économique rapide du Maroc”, a souligné le président de l’Université Ibn Tofail de Kénitra, Azzeddine El Midaoui.

Dans une déclaration à la MAP, suite à la présentation du rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD), M. El Midaoui a relevé que “le défi du NMD est d’aligner réflexion stratégique avec mise en œuvre pratique, tout en essayant de dépasser toutes les éventuelles divergences politiques”.

“C’est le nouveau modèle qui devrait porter les réformes et c’est à lui qu’elles s’adressent”, a-t-il lancé, faisant observer, que le facteur humain est un élément capital pour un développement inclusif avec des conséquences palpables, tel que développé dans le NMD.

Cependant, l’implémentation de cette vision ne peut se faire sans la déclinaison la plus précise possible des objectifs de développements, tracés dans le rapport en des actions précises, assorties de délais et d’indicateurs de suivi et de mesure d’efficacité, a noté M. El Midaoui, relevant que la réalisation de ces différentes actions devrait se faire en concertation avec les institutions impliquées, dans le cadre d’une approche contractuelle, qui accorde une autonomie dans la mise en œuvre aux différents intervenants.

Rappelant la mise en œuvre, ces dernières années, d’un ensemble de chantiers stratégiques et de réformes ambitieuses, il a considéré que l’objectif de ce NMD n’est pas de faire double emploi ou concurrence à ces projets, mais il s’agit de leur donner un cadre de référence et les accompagner par des actions qui visent, comme le souligne le rapport, à libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous.

M. El Midaoui a, par ailleurs, salué l’approche participative ayant marqué l’élaboration de ce nouveau modèle, en ce sens que la CSMD a consacré une grande place à l’écoute et à la participation active de toutes les parties prenantes, ce qui s’est traduit par un rapport à forte dimension partenariale et humaniste.

“En tant qu’université publique, nous avons été témoins des efforts d’écoute déployés par la commission spéciale et nous nous sommes inscrits de manière très active aux efforts d’élaboration de ce nouveau modèle de développement et ce, à tous les niveaux”, a-t-il conclu.