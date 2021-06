Le NMD, “le point de départ” pour aller de l’avant dans le projet sociétal du Maroc (tribune)

mardi, 1 juin, 2021 à 12:35

Paris – Le Nouveau Modèle de Développement (NMD) jouera le rôle d’une “boussole” et constitue un “point de départ” vers une nouvelle étape, pour aller de l’avant dans le projet sociétal du Royaume, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, souligne mardi une analyse publiée dans la rubrique “BrandVoice” du magazine Forbes.

“Prospérité, capacitation (empowerment), inclusion, durabilité, et leadership régional, tels sont les objectifs de développement fixés par les 35 membres de la CSMD pour changer la face du Maroc d’ici 2035”, relève l’auteur de cette analyse, Ahmed Azirar, directeur de la recherche au sein de Institut marocain d’Intelligence Stratégique.

Au Maroc, ajoute-t-il, cette volonté de changement est “exprimée au plus haut sommet de l’État”, notant que sous l’impulsion de SM le Roi et conformément à une méthode de travail “qui a donné ses preuves”, le Souverain a mis au travail une Commission Spéciale sur le Modèle de Développement qui a “passé au scanner tous les sujets anxiogènes, notamment les inquiétudes et insatisfactions des citoyens marocains”.

Le Nouveau modèle de développement énumère les enjeux, les priorités ainsi que la manière d’atteindre le changement escompté à l’horizon 2035, précise l’auteur de l’analyse, notant que la démarche participative de la commission a permis de faire le diagnostic de l’état du pays tel qu’il est perçu par les citoyens et les acteurs, soulignant aussi bien les acquis que les attentes et les aspirations.

Ayant interagi directement avec 9.719 personnes et 20,3 millions de personnes via les réseaux sociaux, les membres de la Commission consacrent une partie du rapport aux “préoccupations et propositions” des citoyens, qui sont principalement en rapport avec la qualité des services publics, l’accès à des opportunités économiques et à l’emploi, et l’ancrage des principes de bonne gouvernance, souligne l’analyse.

L’éducation, la santé, le transport et les opportunités d’ouverture et d’épanouissement, notamment à travers la culture et le sport, voici les principaux domaines qui cristallisent les attentes des citoyens, relève-t-on, ajoutant que pour les auteurs de ce rapport, ces domaines doivent être “appréhendés en termes de qualité de l’offre et d’accessibilité dans des conditions favorables”.

Et de poursuivre que le thème qui cristallise le plus d’attentes est celui de l’éducation, l’accent est mis sur la réhabilitation de l’école publique, en améliorant substantiellement la qualité des apprentissages et leur adaptation aux besoins du marché du travail.

Concrètement, et en chiffres, le Maroc de 2035 aspire d’atteindre le doublement du PIB par habitant, une maîtrise des apprentissages de base à la fin du cycle primaire par plus de 90% des élèves, l’augmentation du nombre de médecins par habitants pour atteindre les normes de l’OMS, la réduction à 20% de la part de l’emploi informel, l’élargissement du taux de participation des femmes à 45%, un taux de satisfaction des citoyens envers l’administration et les services publics de plus de 80%, explique-t-on.

Selon cette analyse, si la CSMD met au centre de ses propositions l’importance des ressources humaines, elle met également le doigt sur les axes de gestion rationnelle des ressources physiques et recense les ressources financières à mobiliser, faisant observer que la stratégie de financement du nouveau modèle prendra appui sur cinq leviers structurants qui devront être actionnés de manière concomitante.

Une politique budgétaire agile et alignée aux objectifs fixés, et qui s’inscrit dans la dynamique de moyen et long termes que requiert tout modèle de développement. Une politique fiscale plus efficace, à même de permettre la mobilisation de ressources supplémentaires, dont le potentiel est estimé entre 2 et 3% du PIB. Une amorce rapide de la transformation structurelle de l’économie, à même de générer des ressources à moyen terme permettant la soutenabilité du modèle, moyennant des conditions propices pour l’accroissement de l’investissement privé national et international, à travers un cadre d’investissement attractif et la diversification des mécanismes et des systèmes de financement au service de la transformation, énumère-t-on.

“C’est dire que si le Maroc compte mobiliser ses ressources internes, il n’en sera pas moins encore plus proche de son réseau de partenariat et de financement international afin d’assurer la levée des fonds nécessaires et la mobilisation des Investissements Directs Étrangers”, relève l’auteur de l’analyse.

Ainsi, le Maroc “prend ses destinées en mains et change de logiciel”, car si le monde post-Covid-19 demeure encore incertain, il est potentiellement porteur de nouvelles opportunités économiques, soutient-il.

Dans ce contexte d’incertitude, ajoute-t-il, la CSMD insiste sur le besoin d’un État fort, et protecteur, capable de remédier aux vulnérabilités sanitaires, économiques et sociales du pays, à travers une gestion de proximité mobilisant tous les acteurs.

Sur la base de ses “nombreux atouts”, à savoir, son positionnement géographique, son patrimoine culturel, ses valeurs religieuses en harmonie avec les valeurs humaines, ainsi que les liens forts et séculaires entre la Monarchie et le Peuple, le Maroc de 2035 sera selon la CSMD, « une force capable de faire face aux défis et crises aux dimensions régionale et internationale, et de transformer ses répercussions en opportunités en faveur du développement de notre pays », explique l’analyse.

Traduisant le concept de « responsabilité et d’essor » développé par SM le Roi dans le discours du Trône de 2019, cette Commission prône ainsi une nouvelle doctrine organisationnelle, d’autant plus qu’il est question de complémentarité entre un « Etat fort et juste et une société forte et dynamique », reflétant la singularité du modèle de développement du Royaume où « l’Institution monarchique est la clé de voûte de l’Etat », selon la Commission.

Le rapport explique ainsi que la Monarchie marocaine est un « symbole de l’unité de la Nation, garante des équilibres, porteuse de la vision de développement et des chantiers stratégiques de temps long et du suivi de leur exécution au service des citoyens », rappelle l’auteur.

Et d’enchaîner que la nouvelle “feuille de route” tend à mettre fin à de multiples dysfonctionnements et à « propulser le Maroc, dans différents domaines d’ici 2035, dans le tiers supérieur des différents classements mondiaux des nations ».

“Les défis sont énumérés, mais aussi les enjeux, les priorités ainsi que la manière d’atteindre le changement auquel aspirent tous les Marocains dans un pays ambitieux, organisé, calme et solidaire”, explique l’analyse.

Et de conclure que l’enjeu du Maroc de demain est donc d’opérer une “véritable rupture” non plus seulement avec l’ancien modèle de développement qui a montré ses limites, mais surtout avec les “mauvaises pratiques qui minent, jusque-là, l’essor du pays”.