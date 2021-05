Le NMD, une référence en termes d’idées, de propositions et de solutions envisageables (universitaire)

dimanche, 30 mai, 2021 à 20:46

Rabat- Le rapport général de la Commission Spéciale sur le modèle de développement (CSMD), présenté à SM le Roi Mohammed VI, constitue une référence en termes d’idées, de propositions et de solutions envisageables, a affirmé M. El Hassan Abyaba, ancien ministre et universitaire.

M. Abyaba, également président du centre Ibn Battouta des études et recherches stratégiques, a appelé à la concrétisation des idées et propositions incluses dans ce rapport, à travers l’adoption de nouvelles lois et la mise en place de programmes à portée sociale et économique, à même de répondre aux aspirations des citoyens, de faire face aux disparités sociales et régionales et de réaliser le développement territorial dans les régions du Maroc.

Il a, en outre, mis en exergue la symbolique et la grande signification de la cérémonie de présentation du rapport du Nouveau modèle de Développement (NMD) présidée par le Souverain, rappelant que cette cérémonie a été marquée par la présence des représentants des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ainsi que des institutions politiques et de gouvernance.

Toutes les parties ayant pris part à cette cérémonie sont concernées par le NMD, d’autant plus qu’elles ont été associées et ont contribué par leurs propositions à son élaboration, a fait observer l’universitaire.

Par ailleurs, M. Abyaba a hautement salué l’initiative de SM le Roi de proposer un NMD et de charger une Commission spéciale composée d’éminents experts issus de divers horizons de son élaboration pour répondre aux attentes des citoyens dans le cadre d’une démarche proactive.

Il a aussi salué les efforts déployés par la CSMD, relevant que le NMD est riche en idées, propositions et solutions.

Le NMD est un document de référence pour réfléchir aux programmes et réformes à mener en vue de réaliser le développement global souhaité et satisfaire ainsi les attentes des citoyens, a-t-il conclu.