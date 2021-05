Le NMD vient répondre aux besoins et aspirations de la société marocaine (chercheur)

jeudi, 27 mai, 2021 à 19:11

Rabat – Le nouveau modèle de développement vient répondre aux besoins et aspirations de la société marocaine, a affirmé l’analyste politique, Atik Essaid, appelant à la mobilisation des compétences nationales pour la mise en œuvre de ce chantier de grande envergure.

Dans une déclaration à la MAP, le chercheur a souligné l’importance de traduire dans les faits, d’une manière efficace, efficiente, rapide et performante, ce nouveau modèle en vue de permettre à l’ensemble des composantes de la société de percevoir le changement dans leur vécu quotidien, à même de réaliser le développement intégré et durable escompté.

Ce chantier Royal se caractérise, dans sa quintessence, par l’adoption d’une approche participative multidimensionnelle qui a permis d’établir un diagnostic et une évaluation clairs et transparents de la situation sur les plans social, économique et culturel, notant que ce chantier d’envergure a abouti à des conclusions inhérentes aux défis et aux nouvelles mutations dans des domaines stratégiques, a-t-il dit.

Le cadre général de ce nouveau modèle propose une vision sociétale qui reflète l’attachement aux valeurs de citoyenneté positive et agissante, ainsi que le sentiment d’appartenance à la Nation, a noté l’universitaire, estimant que ce modèle, élaboré selon une vision prospective, se veut une nouvelle étape qui est en phase avec les mutations économiques et sociales dans leurs interactions avec la dynamique de la société et qui garantit l’adaptation rapide au processus de modernisation des structures et instituions de l’Etat.

“Ce chantier sociétal permettra de libérer les énergies créatives sur les plans local, régional et national et de renforcer les capacités productives des différents secteurs”, a-t-il dit, notant qu’il s’agit d’une vision de développement crédible et applicable en vue de relever les défis et de réaliser le progrès et la prospérité auxquels aspire l’ensemble des composantes de la société.

Le Maroc a été en mesure, que ce soit avant ou pendant la propagation de la pandémie de la Covid-19 d’établir un diagnostic de la situation sociale et économique ainsi que d’identifier les différents défis à relever, a affirmé l’universitaire, ajoutant que le Royaume a pu, grâce aux Hautes Orientations de SM le Roi, gérer les répercussions de la pandémie sur tous les plans.

Ces critères et indicateurs de diagnostic et d’évaluation ont permis au Royaume d’entamer aujourd’hui l’élaboration d’un nouveau Pacte national ayant pour socle un modèle de développement purement marocain, a-t-il précisé, ajoutant qu’il représente une force motrice pour son projet collectif fondé sur le raffermissement de la confiance entre l’ensemble des composantes de la société.

M. Essaid a expliqué que, grâce à la sagesse du Souverain, le Maroc a pu être un pays leader en matière de développement sur le Continent africain, de même qu’il jouit de la confiance des grandes nations et des organisations et institutions internationales.

Les acquis cumulés en termes d’infrastructures représentent un élément clé pour la promotion des investissements et la création des postes d’emplois, qui sont en mesure d’embrasser un projet de développement efficient et durable sur les plans social et économique, à même de consolider l’intégration à l’échelle locale et régionale, a-t-il conclu.