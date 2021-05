Le NMD vise à atteindre un développement durable efficient (Universitaire)

jeudi, 27 mai, 2021 à 18:37

Rabat – Le nouveau modèle de développement (NMD) vise à surmonter les obstacles et l’échec engendrés par des expériences précédentes et à atteindre un développement durable efficient, a indiqué l’universitaire Abdelali Barouki.

“Quand on parle d’un nouveau modèle cela suppose qu’un ancien modèle existe, d’où la nécessité d’élaborer un nouveau projet pour surmonter les lacunes et l’échec d’expériences précédentes”, a déclaré M. Barouki, qui était jeudi l’invité de la Radio de l’Information Marocaine (RIM RADIO) de la MAP.

Le rapport général de la Commission spéciale sur le Modèle de développement, présenté mardi à SM le Roi Mohammed VI, tend à générer un changement urgent, d’où l’importance de sa mise en œuvre, a-t-il affirmé, passant en revue les principes de base sur lesquels repose le nouveau modèle de développement, dont la Constitution du Royaume, considéré comme le cadre référentiel du NMD, en particulier ses articles relatifs à la solidarité, l’égalité des chances, la justice sociale, les libertés et la durabilité, ainsi que l’identité religieuse et les composantes historiques et culturelles du Royaume.

De même, le chercheur a noté que le rapport a placé le développement “en tant que processus global et multidimensionnel”, appelant à une mobilisation des Marocains pour une adhésion collective dans sa mise en œuvre selon un modèle participatif.

Insistant sur l’adhésion de la société civile dans l’exécution de ce chantier, M. Barouki a indiqué que le NMD a mis l’accent sur plusieurs secteurs, à savoir la santé, l’éducation et la formation, dans la mesure où il a identifié un ensemble de lacunes et d’obstacles dans un contexte marqué par la pandémie.