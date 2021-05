Le nouveau modèle de développement au Maroc est au diapason des défis et des mutations de l’après-Covid (expert italien)

jeudi, 27 mai, 2021 à 18:52

Rome – Le nouveau modèle de développement au Maroc est au diapason des défis et des mutations de l’après-Covid-19 dans de nombreux domaines stratégiques, a souligné le président de l’Institut des études politiques et économiques en Italie, Domenico Letizia.

Dans une déclaration à la MAP, M. Letizia s’est félicité du travail accompli par la Commission spéciale sur le modèle de développement « en vue d’explorer les défis et les changements de l’après-Covid-19 dans de nombreux domaines stratégiques, notamment la santé, l’agriculture, la sécurité alimentaire, l’énergie, et le développement industriel et touristique ».

“Le Maroc a prouvé une fois de plus, à travers ce modèle de développement, qu’il est un pays moderne qui se développe constamment et connaît une dynamique particulière de croissance socio-économique”, a relevé M. Letizia, estimant que ce chantier « pose les jalons d’une nouvelle ère de développement après l’état d’urgence sanitaire ».

Pour le président de l’Institut des études politiques et économiques en Italie, ce modèle permettra une transformation structurelle de l’économie et offrira d’énormes opportunités pour la promotion de l’économie verte et le développement de la numérisation et de l’innovation dans tout le Royaume. “Il ouvrira également de nouveaux horizons concernant la stratégie Génération Green», a-t-il dit.

Le nouveau modèle de développement, qui représente un tournant dans le processus de développement et de la promotion de l’économie verte, constituera un exemple pour le reste de l’Afrique, de la région méditerranéenne, et aussi pour l’Europe, a-t-il ajouté.