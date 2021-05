Le nouveau modèle de développement, une base favorable à la réalisation d’un saut qualitatif pour le Maroc de demain (universitaire)

jeudi, 27 mai, 2021 à 19:20

Tétouan – Le nouveau modèle de développement constitue une base globale, favorable à la réalisation d’un saut qualitatif dans tous les domaines pour le Maroc de demain, a indiqué le chef du département du droit public à la faculté de droit de Martil, Khalid Beneejdi.

Le nouveau modèle de développement, présenté mardi à SM le Roi Mohammed VI, vise à promouvoir les processus de développement adoptés par le Maroc durant les deux dernières décennies, et qui ont insufflé au Royaume un élan de développement considéré comme exemple aux niveaux régional et international, a-t-il précisé dans une déclaration à la MAP, notant qu’il pose également les bases d’un essor économique et social global.

Ce nouveau modèle constitue un saut qualitatif dans le processus de développement continu, dont les fondements ont été instaurés par le Souverain, en s’appuyant sur les ressources du Royaume et l’élément humain, a estimé M. Beneejdi, exprimant sa conviction que ce modèle permettra de réaliser l’essor socio-économique escompté, l’équité territoriale et le développement équilibré souhaité.

Le nouveau modèle de développement garantira le “changement en douceur” auquel la société marocaine aspire, notamment les jeunes, qui sont la base de tout changement et l’objectif primordial de toute transformation économique et sociale profonde, a-t-il ajouté.

Le rapport général de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) fournit un diagnostic complet, met en avant les potentialités du Maroc et ses compétences humaines et explique les déséquilibres et les obstacles pour les surmonter, a-t-il relevé, faisant savoir que ce modèle vise à construire l’avenir prospère auquel aspire le peuple marocain.

Ce modèle est un appel à une mobilisation globale de toutes les composantes de la société marocaine et de ses institutions, afin de consolider les acquis et de continuer à construire le Maroc du XXIe siècle, a conclu l’universitaire.