Le nouveau modèle de développement, une feuille de route intégrée pour relever les enjeux socio-économiques (universitaire)

jeudi, 27 mai, 2021 à 18:49

Tétouan – Le nouveau modèle de développement constitue un projet intégré et durable en phase avec les enjeux sociaux et économiques du Maroc, a souligné la présidente du Centre d’études et de recherches sur la citoyenneté, la gouvernance et le développement, Maria Boujdaine.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Boujdaine a affirmé que ce chantier royal représente un projet intégré et durable pour relever les enjeux socio-économiques, notant qu’il s’agit d’un chantier qui nécessite la mise en place d’initiatives novatrices et faisables, centrées sur l’élément humain.

Elle a précisé que ce chantier exemplaire pluriannuel vise à consolider les acquis réalisés par le Royaume, grâce au leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI, liés notamment à la valorisation de l’élément humain et la libération des énergies, en plus de donner un nouvel élan au processus de développement, à travers le lancement d’une nouvelle génération d’approches de développement.

La professeure du Droit public à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tétouan a estimé que la réussite de ce chantier passe par une mobilisation globale de tous les acteurs nationaux et une adhésion pleine et entière à la mise en oeuvre du nouveau modèle de développement, notant que ce dernier n’est pas une solution miracle aux déficiences relevées dans le rapport de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement, mais un appel renouvelé pour un engagement collectif pour édifier le Maroc de demain par les Marocains eux-mêmes.

Elle s’est ainsi arrêtée sur la nécessité d’accompagner la mise en oeuvre du nouveau modèle de développement, à travers la poursuite des réformes structurelles, la mise en place des stratégies économiques, sociales et politiques et le renforcement des établissements publics.

L’universitaire a conclu que la mise en oeuvre du nouveau modèle de développement constituera un point de départ pour une véritable dynamique et un tournant décisif dans l’édification d’un Maroc de prospérité, et de justice sociale et spatiale, par les Marocains et pour les Marocains.