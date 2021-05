Le nouveau modèle de développement, un plan proactif pour répondre aux aspirations des Marocains (chercheur)

vendredi, 28 mai, 2021 à 22:47

Guelmim – Le nouveau modèle de développement est un plan proactif et prospectif à même de répondre aux aspirations socio-économique des Marocains, a indiqué le chef du Centre Oued Noun pour les médias et la communication culturelle, Houcine Hadari.

Dans une déclaration à la MAP, M. Hadari a expliqué qu’il s’agit de promouvoir la créativité et la capacité d’innovation en vue de faire du citoyen lui-même le centre d’intérêt et l’élément principal de la mise en œuvre de ce modèle.

Il a ajouté que le modèle de développement propose des objectifs clairs et bien définis, qui ont toujours fait l’objet de discussions approfondies entre les parties prenantes, comme il reflète les revendications majeures des citoyens liées à la santé, à l’éducation et au logement.

M. Hadari, également journaliste et politologue, a relevé que ce modèle constituera un saut qualitatif, notamment sur le plan social, rappelant que ce domaine a été déjà renforcé grâce à la généralisation de la couverture médicale et de la protection sociale.

Le nouveau modèle accorde aussi un intérêt particulier au système d’éducation et de formation, en tant que l’une des locomotives les plus importantes pour tout développement intégré et inclusif, a-t-il fait observer.

Il a noté que ce projet sociétal sera une référence pour les administrations et les autorités publiques afin de donner une forte impulsion au développement escompté.