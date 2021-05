Le nouveau modèle de développement porte l’ambition de l’accroissement de la richesse nationale (universitaire)

jeudi, 27 mai, 2021 à 11:37

Meknès – Le nouveau modèle de développement porte l’ambition d’augmenter la richesse nationale avec un taux de croissance plus soutenu, a indiqué le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Meknès (FSJES), Abdelghani Bouayad.

Le nouveau modèle de développement, dont le rapport général a été remis à SM le Roi Mohammed VI, aspire à faire face aux défis sociaux, notamment en matière d’emploi, d’amélioration des conditions de vie des citoyens et de réduction des disparités sociales et territoriales, a souligné M. Bouayad dans une déclaration à la MAP.

Relevant que la gouvernance est fortement présente dans le rapport général de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD), l’universitaire a estimé que cette question revêt une importance cruciale en vue d’assurer une meilleure optimisation et de tirer le meilleur parti de la croissance.

Selon lui, le nouveau modèle de développement projette d’insuffler une nouvelle dynamique à plusieurs secteurs sociaux, dont l’éducation, la formation professionnelle et la santé, notant que les Marocains aspirent à des conditions de vie meilleures, à travers notamment la création de plus de richesses et la dynamisation d’une multitude d’activités.

Le doyen de la FSJES a fait remarquer que la dimension emploi n’est pas en reste, en ce sens que le nouveau modèle de développement insiste sur l’encouragement de l’emploi des jeunes, à travers le renforcement des prises d’initiatives, la création de projets et l’appui du financement des porteurs de projets.

‘’Les finalités du nouveau modèle de développement demeurent tributaires de la conjugaison des actions des parties concernées et de l’implication des citoyens pour œuvrer ensemble à la réalisation des objectifs escomptés’’, a-t-il conclu.