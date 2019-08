Le nouveau modèle marocain de développement émane d’une vision stratégique de SM le Roi prônant la promotion de la croissance et de l’inclusion sociale (Économiste argentin)

mardi, 27 août, 2019 à 10:15

Buenos Aires – Le nouveau modèle marocain de développement émane d’une vision stratégique de SM le Roi Mohammed VI visant à promouvoir la croissance et l’inclusion sociale, a souligné le journaliste et économiste argentin, Marcelo Falak.

Dans une déclaration à la MAP, en réaction au discours adressé à la Nation par le Souverain à l’occasion du 66è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, M. Falak a indiqué que SM le Roi a tracé une feuille de route pour “un pacte social entre tous les secteurs en relation avec la vie sociale, politique et économique au Maroc, en appelant les secteurs de l’État, les institutions, le secteur privé, les syndicats et les citoyens en général à un nouveau contrat social”.

S’exprimant sur le modèle de développement marocain, M. Falak, rédacteur en chef international du journal argentin “Ámbito Financiero”, a souligné que “sans un processus de développement vigoureux, les pays n’ont aucune chance de surmonter les inégalités sociales”, ajoutant, en relation avec l’interaction des secteurs public et privé, que “de toute évidence, l’État doit guider et promouvoir dans certains cas, toujours avec une grande capacité technique, de sorte que les plans de développement ne se transforment pas en de simples actions qui ne répondent pas aux objectifs pour lesquels ils ont été conçus”.

Et de relever, qu’à son point de vue, l’État “ne doit pas se retirer complètement de la vie économique pour générer un processus de développement”.

“Je pense que l’État a un rôle à jouer, mais il ne doit pas empêcher, noyer ou submerger l’activité privée, car c’est là que réside la base de tout processus de croissance”, a-t-il affirmé.

De même, l’économiste argentin a mis en exergue “la vision stratégique du SM le Roi Mohammed VI”, en énumérant “les grandes lignes des orientations générales du Maroc à long terme”, et qui représente la “seule garantie de progrès”, selon M. Falak.