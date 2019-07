Le nouveau président du Parlement andin réaffirme le soutien de cette instance législative à l’intégrité territoriale du Royaume

samedi, 20 juillet, 2019 à 13:31

Bogotá – Le nouveau président du Parlement andin, Víctor Rolando Sousa Huanambal, a réaffirmé, vendredi à Bogotá, le soutien de cette instance législative régionale à l’intégrité territoriale du Maroc et au plan d’autonomie des provinces du Sud dans le cadre de la souveraineté marocaine.

“Je tiens à réaffirmer le soutien de la présidence et du bureau exécutif du Parlement andin à l’intégrité territoriale du Maroc”, a indiqué M. Sousa Huanambal (Pérou), lors d’une rencontre avec le vice-président de la Chambre des conseillers, Abdelkader Salama, tenue en marge de la cérémonie de son investiture à la tête de cette instance parlementaire régionale, basée dans la capitale colombienne.

“Le Maroc peut compter sur nous pour appuyer son intégrité territoriale au sein des forums régionaux et internationaux et dénoncer les mensonges de la propagande des séparatistes”, a ajouté le nouveau président du Parlement andin, exprimant l’espoir de pouvoir visiter très prochainement le Royaume afin de s’informer du niveau de développement des provinces sahariennes.

“Je suis vivement intéressé de visiter les provinces du Sud du Maroc” en réponse à l’invitation de la Chambre des conseillers, a-t-il affirmé, ajoutant: “en tant qu’amis du Maroc, nous sommes fiers de l’adhésion du Royaume au Parlement andin où il jouit d’un statut de partenaire avancé”.

M. Sousa Huanambal a également exprimé son admiration pour les réformes et les chantiers de développement lancés dans différents domaines par le Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, saluant la vision du Souverain en matière de coopération Sud-Sud.

Il a par ailleurs passé en revue les grandes lignes de son programme à la tête de cette instance parlementaire composée de la Colombie, du Pérou, du Chili, de l’Equateur et la Bolivie, exprimant par la même occasion la volonté de la communauté andine de promouvoir l’échange d’expériences avec le Maroc notamment en matière de développement durable, de création de micro et petites entreprises (MPE) et de lutte contre la corruption.

Sur un autre registre, M. Sousa Huanambal a souligné l’adhésion du Parlement andin à la mise en place du Forum parlementaire afro-latino-américain, ajoutant que les pays de la communauté andine ne ménageront aucun effort pour l’aboutissement de cet ambitieux projet parrainé par le Parlement marocain.

Pour sa part, M. Salama a tenu à féliciter M. Sousa Huanambal pour son élection à la tête du Parlement andin, exprimant la disposition du Parlement marocain de promouvoir la coopération avec cette institution législative.

Le Parlement marocain, avec toutes ses composantes, est animé d’une forte volonté de continuer à œuvrer de concert avec cette instance parlementaire régionale pour servir les intérêts des peuples andins et marocain, de même qu’il est disposé à soutenir les projets lancés par le Parlement andin notamment dans les domaines de la gouvernance locale et régionale, a souligné le vice-président de la Chambre des conseillers.

Il a de même fait part de la volonté du Parlement marocain d’élargir la coopération bilatérale au domaine de la migration et à la proposition de projets de loi portant sur la transparence et la lutte contre la corruption.

M. Salama a rappelé que le Royaume a accumulé une expérience pionnière dans ces domaines, plaidant pour l’échange des expériences à cet égard entre les parlementaires marocains et andins.

Le vice-président de la Chambre des conseillers a par ailleurs salué la position du nouveau président du Parlement andin vis-à-vis de l’initiative du Forum parlementaire afro-latino-américain, précisant que ce projet auquel s’attelle la Chambre des conseillers depuis plus deux ans a traversé plusieurs étapes en vue de sa concrétisation.

Il a dans ce sens rappelé la signature le 19 juin de la “Déclaration de Riobamba” entre la Chambre des conseillers et le Parlement andin au sujet de la mise en place de ce forum parlementaire, à l’occasion de la récente visite effectuée en Equateur par le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach.

Ce forum qui bénéficie du soutien des deux chambres du Parlement marocain, constituera un espace de dialogue parlementaire et politique entre les institutions législatives des pays du Sud, a noté M. Salama, soulignant que la coopération Sud-Sud est érigée, sous l’impulsion de SM le Roi, “en choix stratégique dans la politique étrangère du Maroc”.

Il a par ailleurs exprimé sa gratitude au Parlement andin pour son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et à l’initiative d’autonomie, présentée par le Royaume en tant que solution unique au différend artificiel autour du Sahara marocain.

Le vice-président de la Chambre des conseillers a de même estimé que la visite du président et des membres du bureau exécutif du Parlement andin au Maroc sera l’occasion d’approfondir le débat et d’établir une feuille de route claire pour promouvoir la coopération bilatérale.

Ce déplacement offrira l’opportunité à la nouvelle équipe dirigeante du Parlement andin de connaître de près la réalité dans les provinces du Sud du Royaume, et de s’enquérir du climat de stabilité et du développement dont jouit le Maroc dans tous les domaines, a-t-il encore ajouté.

Lors de cette visite de deux jours, M. Salama a également assisté, jeudi, à la cérémonie de prise de fonction de M. Sousa Huanambal, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Colombie, Mme Farida Loudaya.

Les Parlement marocain et andin avaient signé en juillet 2018 à Rabat un mémorandum d’entente visant à établir des canaux de communication et d’interaction parlementaire, à travers l’échange de visites, d’expertises, d’expériences, d’informations et de documents entre les deux parties.

En vertu de ce mémorandum, le Parlement marocain s’est vu octroyer le statut de partenaire avancé auprès de l’instance parlementaire andine.

Composé de 25 membres élus avec une moyenne de cinq parlementaires par pays, le parlement andin a pour objectif de coordonner les législations et d’accélérer l’intégration entre les pays de la communauté andine.