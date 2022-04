La nouvelle position de l’Espagne contribuera à construire un véritable partenariat entre les deux pays (universitaire)

lundi, 4 avril, 2022 à 15:39

Rabat – La position de l’Espagne en faveur de la marocanité du Sahara contribuera à construire un véritable partenariat entre les deux pays, englobant tous les domaines vitaux, a souligné l’universitaire et chercheur, Mohammed Rouin.

La nouvelle position espagnole, exprimée dans le message adressé à SM le Roi Mohammed VI par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, le 18 mars 2022 et qui considère l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend au sujet du Sahara marocain, confirme la détermination de l’Espagne à ouvrir un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, en faveur d’un partenariat solide et des perspectives prometteuses dans tous les domaines, a affirmé M. Rouin dans une déclaration à la MAP.

Le chercheur, également professeur à l’Université autonome de Madrid, a estimé que l’entretien téléphonique entre SM le Roi et le président du gouvernement espagnol témoigne de la volonté des deux royaumes à lancer une nouvelle étape basée sur la confiance mutuelle et l’aspiration à un avenir commun.

Pour l’universitaire, le gouvernement espagnol, en soutenant l’intégrité territoriale du Royaume, a réagi positivement au discours prononcé par SM le Roi le 20 août 2021, dans lequel le Souverain à appeler à l’inauguration d’une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays.

La position espagnole en faveur de l’initiative d’autonomie en tant que solution idéale au conflit artificiel autour du Sahara marocain s’ajoute aux positions explicites de certaines puissances internationales, comme les Etats-Unis et l’Allemagne, ce qui conforte la politique étrangère du royaume et ses acquis qualitatifs au niveau international, a conclu M. Rouin.