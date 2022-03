La nouvelle position de l’Espagne, un jalon important sur la voie de la résolution du conflit autour du Sahara marocain (sénateur brésilien)

samedi, 19 mars, 2022 à 16:57

Brasilia – La nouvelle position de l’Espagne, en faveur du plan marocain d’autonomie au Sahara, est un jalon important sur la voie de la résolution pacifique du conflit autour du Sahara marocain, a indiqué le sénateur brésilien Carlos Alberto Dias Viana.

Dans une déclaration à la MAP, M. Carlos Viana s’est félicité de la reconnaissance par l’Espagne du plan d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend et qui ouvre la voie à une solution par la négociation et à la paix dans la région.

“Le gouvernement brésilien a toujours soutenu les efforts des Nations Unies pour trouver une solution pour la paix au Sahara marocain. Nous, sénateurs, soutenons également le Royaume et sa proposition d’autonomie”, a ajouté le sénateur du Minas Gérais (sud-est), du Mouvement démocratique brésilien (MDB).

Carlos Viana, qui préside le groupe d’amitié Maroc-Brésil, a relevé l’importance de cette position espagnole pour pour la construction d’un espace de partenariat pérenne entre Rabat et Madrid.

Dans un Message adressé à SM le Roi Mohammed VI, le président du gouvernement espagnol a souligné que “l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” au sujet du Sahara Marocain.

Reconnaissant « l’importance de la question du Sahara pour le Maroc”, le chef de l’exécutif espagnol a mis l’accent sur “les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable” au différend.

En réaction au message de Pedro Sanchez, le Maroc a indiqué qu’il apprécie hautement les positions positives et les engagements constructifs de l’Espagne au sujet de la question du Sahara Marocain.