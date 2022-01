La nouvelle unité industrielle de Benslimane fera du Royaume un hub continental et international de fabrication de vaccins et de produits biotechnologiques (expert)

jeudi, 27 janvier, 2022 à 21:20

Rabat – Le projet de l’unité de fabrication et de mise en seringue de vaccins anti-Covid et autres vaccins au Maroc, dont la cérémonie de lancement des travaux de réalisation a été présidée, jeudi à Benslimane, par SM le Roi Mohammed VI, fera du Royaume un hub continental et international de fabrication de vaccins et de produits biotechnologiques, a déclaré l’expert international en biotechnologie industrielle et actuellement vice-président de Samsung Biologics, Samir Machour.

Cette nouvelle unité industrielle sera l’une des plus grandes plateformes au niveau international en matière de mise en seringue et de fabrication des produits biotechnologiques, a précisé M. Machour dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de lancement de cet important chantier, ajoutant qu’elle permettra au Royaume de fabriquer 900 millions d’unités de vaccins durant les cinq prochaines années, c’est à dire entre deux et trois milliards de doses de vaccins et de produits biotechnologiques.

Il a, en outre, affirmé que ce projet permettra au Maroc d’atteindre une autonomie en matière de production de vaccins et d’être capable de mener des recherches dans le domaine du développement des vaccins et des produits biotechnologiques.

Ce projet d’envergure, qui revêt une dimension internationale, permettra au Royaume d’atteindre une souveraineté vaccinale et sanitaire globale, faisant du Maroc une force industrielle en la matière et ce, conformément à la Vision éclairée du Souverain, a-t-il poursuivi.