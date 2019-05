Omar Hilale: La bonne gouvernance, clé de voûte du développement durable

lundi, 27 mai, 2019 à 20:40

Le Maroc, qui a connu au cours de son histoire un modèle civilisationnel singulier de coexistence, de tolérance et d’interaction entre les musulmans et les adeptes d’autres religions, a toujours été un pays précurseur en matière de dialogue inter-religieux, a souligné, lundi à Nairobi, l’ambassadeur du Maroc au Kenya et représentant permanent du Royaume auprès de l’UNEP et ONU-Habitat, Mokhtar Ghambou.