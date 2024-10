ONU: Le Gabon réitère son appui à la marocanité du Sahara et au plan d’autonomie

mardi, 15 octobre, 2024 à 14:01

Nations Unies (New York) – Le Gabon a réaffirmé, à New York, son appui à la marocanité du Sahara et au plan d’autonomie présenté par le Royaume pour mettre un terme à ce différend régional.

“Je tiens à réaffirmer l’appui du Gabon à la marocanité du Sahara, à l’intégrité territoriale et à la souveraineté nationale du Royaume du Maroc”, a souligné le représentant du Gabon lors d’une réunion lundi de la 4è Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Il a, par la même, réitéré le soutien de son pays à l’initiative “solide” d’autonomie qui présente des perspectives “rassurantes”, permettant non seulement de mettre fin à l’impasse actuelle mais aussi de parvenir à une solution politique qui soit à la fois acceptable et crédible à ce différend régional.

Le diplomate a mis en avant à cet effet le soutien international grandissant au plan d’autonomie, notant que plus d’une centaine de pays ont déjà marqué leur appui à cette initiative qui est conforme à la Charte des Nations Unies.

Il s’est par ailleurs félicité des efforts déployés par le Secrétaire général de l’ONU visant une solution politique réaliste, pragmatique, durable et de compromis à ce conflit artificiel tel que recommandé par les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007.

Evoquant la dynamique socio-économique en cours dans les provinces du Sud à la faveur du nouveau modèle de développement lancé en 2015, le diplomate gabonais a salué les projets structurants et les nombreux investissements engagés dans cette partie du Royaume.

Il a également souligné que la présence de consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla, y compris le Consulat général du Gabon, confirme à juste titre le dynamisme de développement du Sahara marocain.

Le diplomate a enfin salué la coopération “pleine et continue” du Maroc avec la MINURSO, ainsi que son attachement au cessez-le-feu.