ONU: les efforts de SM le Roi en faveur de la question palestinienne mis en avant devant le Conseil de sécurité

samedi, 29 octobre, 2022 à 15:08

Nations Unies (New York) – Les efforts consentis par SM le Roi Mohammed VI, en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, en faveur de la question palestinienne, ont été mis en avant lors d’un débat de haut niveau au Conseil de sécurité de l’ONU.

Lors de ce débat ouvert tenu vendredi sur la situation au Moyen-Orient y compris la question palestinienne, l’ambassadeur représentant permanent du Gabon à l’ONU, Michel Xavier Biang, dont le pays assume la présidence tournante du Conseil de sécurité pour le mois d’octobre, a salué le rôle important du Comité Al-Qods présidé par SM le Roi.

De son côté, la représentante permanente adjointe des Emirats arabes Unis à l’ONU, Amiera Al Hefeiti a mis l’accent sur les efforts que déploie le Comité d’Al-Qods sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, pour la protection de la ville sainte.

Pour sa part, le représentant permanent adjoint de l’Irak, en sa qualité de président du Groupe arabe à l’ONU pour le mois d’octobre, a mis en exergue le rôle du Comité Al- Qods et l’action importante qu’il déploie sur le terrain, en faveur des Maqdissis, notamment à travers l’Agence Bayt Mal Al-Qods.

Dans la même veine, le représentant permanent du Pakistan a salué, au nom de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), les efforts continus de SM le Roi pour préserver les lieux saints islamiques à Al-Qods Acharif contre les tentatives de judaïsation.

Il s’est en outre félicité du rôle “concret” dont s’acquitte l’Agence Bayt Mal Al-Qods dans la réalisation d’activités et de projets de développement au profit des habitants de la ville sainte.

L’observateur permanent de la Ligue des Etats arabes, Maged Abdelaziz a salué, de son côté, le rôle important de SM le Roi dans la défense de la question palestinienne.

Abondant dans le même sens, le représentant du Mouvement des non-alignés (MNA) a souligné le rôle important de l’Appel d’Al-Qods, signé par SM le Roi et Sa Sainteté le Pape François, lors de la visite du Souverain pontife au Maroc en mars 2019.

Le Mouvement, qui compte 120 Etats membres de l’ONU, a également exprimé sa haute appréciation de l’Appel d’Al Qods qui met l’accent sur le rôle de la ville sainte en tant que symbole de tolérance, de coexistence et de respect mutuel. Il a également relevé que cet Appel souligne la nécessité de préserver les spécificités et le cachet d’Al Qods en tant que ville de coexistence pacifique.

Cette reconnaissance se veut une réaffirmation du leadership de SM le Roi, en tant que Président du Comité Al-Qods, ainsi qu’une appréciation unanime par les représentants du Groupe arabe, du MNA et de la Oumma islamique à New York, des efforts inlassables du Souverain sur la scène internationale, afin de soutenir la cause palestinienne, préserver le statut spécifique de la ville sainte et assister les populations Maqdessies.