ONU: le mouvement des non-alignés et le Groupe arabe saluent les efforts de SM le Roi en faveur de la cause palestinienne

mercredi, 22 janvier, 2020 à 19:13

Nations-Unies (New York)-Le mouvement des non-alignés et le Groupe arabe à l’ONU ont salué, mercredi devant le Conseil de sécurité, les efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur de la cause palestinienne et pour la préservation des spécificités et des caractéristiques de la ville Sainte d’Al-Qods.

Les Etats de ces deux blocs “saluent les efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en tant que Président du Comité Al-Qods relevant de l’Organisation de la Coopération Islamique”, ont indiqué l’ambassadeur de l’Azerbaïdjan à l’ONU et le représentant du Soudan dans des déclarations respectivement au nom du mouvement des pays non-alignés et du Groupe arabe, lors du débat public trimestriel du Conseil de sécurité consacré à la question palestinienne.

Le mouvement des non-alignés (120 Etats membres) et le Groupe arabe à l’ONU se sont également félicités de la signature de l’Appel d’Al-Qods, le 30 mars 2019 à Rabat, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Sainteté le Pape François “pour souligner l’importance du rôle joué par Al-Qods en tant que ville de tolérance et de respect mutuel entre les adeptes des trois religions monothéistes”.

L’Appel d’Al-Qods souligne également la nécessité de préserver les spécificités et les caractéristiques d’Al-Qods en tant que ville de coexistence pacifique, ont-ils rappelé devant les membres du Conseil de sécurité.

De son côté, l’ambassadeur de la Jordanie à l’ONU a également tenu à saluer le rôle joué par le Comité Al-Qods, sous la Présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans la défense et la préservation des spécificités et des caractéristiques de la ville Sainte.